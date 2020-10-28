Свой день рождения Роман Виктюк встретил в больнице

Режиссер Роман Виктюк Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 28 октября, Роману Виктюку исполнилось 83 года. Накануне стало известно, что он попал в больницу с коронавирусом. Из терапевтического отделения режиссера якобы перевели в реанимацию.

В Сети писали, что вчера его состояние резко ухудшилось. Когда именно 83-летний Виктюк был госпитализирован в городскую клиническую больницу им. Бахрушиных в Сокольниках, не уточняется.

Однако уже в среду пресс-служба театра Виктюка развеяла слухи.

- Роман Григорьевич не в реанимации, - сказала kp.ru пресс-секретарь Ольга Воронова. – Он в обычной палате. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Он восстанавливается. Человек уже в возрасте, поэтому его и положили в больницу, чтобы не было осложнений после ковида.

Театр продолжает работать. Спектакли идут. Сегодня мы играем в честь Романа Григорьевича «Отравленную тунику» по пьесе Николая Гумилева. Это наша премьера, которую Виктюк выпустил весной накануне театрального карантина. Мы готовим ему поздравление не только от театра, но и от зрителей. Надеемся, что скоро увидим его в театре.