Мостовой – о «Зените», Дзюбе и Почеттино перед игрой с «Боруссией»: «На месте Семака там к любому не было бы претензий»

Александр Мостовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Действующий чемпион России, а ныне кризисный «Зенит» приедет в Дортмунд. Сине-бело-голубые проведут второй матч текущего сезона Лиги Чемпионов против «Боруссии». В первом поединке ЛЧ команда Сергея Семака потерпела поражение от «Брюгге», а после проиграл казанскому «Рубину» в чемпионате России, уступив первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги «Спартаку»

Александр «Царь» Мостовой специально для «Комсомольской правды» дал прогноз на матч «Боруссия» - «Зенит» и рассказал о главных проблемах питерцев, ставших причиной последних поражений.

- «Зенит» критикуют, но к этому нужно быть готовым. «Зенит» - наш чемпион, он больше всех вкладывает денег, отдаёт, о «Зените» больше всего говорим. Они себя сами так поставили. Там каждый должен быть к этому готов. Проиграли там, проиграли тут, сейчас если «Боруссии» проиграют, это ещё одна бомбочка взорвётся.

Дортмунд тоже проиграл «Лацио», им сейчас нельзя терять очки. Поэтому у «Зенита» будет такой же шанс, как и у «Локомотива» с «Краснодаром»: сыграть от обороны. Состав-то есть. Нет проблемы, как у «Краснодара». Правда, Малком выпал и креативчик сразу пропал. Но есть запас, и огромный плюс для них, что можно делать пять замен.

Кажется, что «Зенит» немного надломлен. Начали дрожать. Думаю, в физическом плане на них огромная нагрузка идёт. И здесь в оправдание всем говорю: раньше две игры в неделю - тяжело. Но не было ковида, были перерывы. Сейчас ещё всё сжалось. Маленький перерыв между сезонами, частые игры, три игры сборной, многие уезжали. Почему и результаты сейчас идут непонятные. Мы говорим, «Зенит» проиграл «Рубину», а вы посмотрите, кому проиграл «Брюгге». Я не мог выговорить название этой команды. Дортмунд мучился с «Шальке». «Шальке» вообще выиграть не может. Мне кажется, они и в нашем чемпионате были бы на последнем месте.

Выход один - постараться найти в себе ресурсы, которые помогут. «Зенит» проиграл, но по игре ли? Нет. Их ловили на ошибках. Состояние у них измотанное. Тот же Барриос бедный, который носится по всему полю, за всеми подчищает. Ему нужно дать паузу, а паузу не дашь, потому что он ключевой игрок в середине поля. Купили Вендела. Вот, пожалуйста, выходи, - заявил эксперт.

Помимо общекомандной усталости, Мостовой обратил внимание на плохое физическое и психологическое состояние лидера «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. По мнению эксперта, Дзюба, так же как и вся команда, находится под большим прессингом, а проблем к физическому состоянию нападающего добавили игры сборной. Но «Царь» уверен, «Зенит» - не заложник Дзюбы, а сам Артём даже не в идеальных кондициях остаётся лидером в схеме «Зенита».

С мячом нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Александр ГЛУЗ

- Кажется, что Дзюба тоже подустал. Когда он вышел на товарищескую игру сборной, я не понял, зачем его выпускать. Ничего страшного, можно и не выпустить было. У нас 30 человек в сборной. В другой игре тоже можно было бы дать отдохнуть. Лига Наций, никому она не нужна эта Лига Наций. Прошла один раз, никто и не помнит, кто там чемпионом стал.

Хотя Артём даже в уставшем состоянии играет ключевую роль. Мячи сбрасывает, и делает то, что надо. Может быть, ему не хватает свежести и скорости. Угас от большого количества игр. Всё равно, мяч к нему идёт, он спокойно скидывает, отдаёт, держит на себе двух защитников. Без него вообще не могу представить игру «Зенита». Но они не стали заложниками Дзюбы. Просто поднаелись, устали от большого количества игр, - поделился мнением Мостовой.

Самая актуальная тема вокруг «Зенита» - интерес клуба к экс-главному тренеру «Тоттенхэма» Моурисио Почеттино. «Царь» высказался по поводу кандидатуры аргентинского специалиста и рассказал, почему к любому тренеру сине-бело-голубых не может быть претензий.

- Почеттино? Хорошая кандидатура. В прошлом игрок неплохой, я играл против него. Много лет работал в «Тоттенхеме». Возвращаясь туда, непонятно, за что его убрали.

Любой тренер должен быть готов к тому, что его уволят, тем более Семак. Он два чемпионства взял, но «Зенит» и должен выигрывать в нашей стране. К Семаку не может быть претензий? На месте Семака там к любому не было бы претензий. «Зенит» по качеству, составу и деньгам и должен быть чемпионом. А в этом году он может им не стать, вот и проблемы начинаются, - заявил Александр Мостовой.

Прямую трансляцию матча покажет Матч ТВ в 22:55 по московскому времени.