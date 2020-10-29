Как укрепить иммунитет и уберечь себя от вируса Эпштейн-Барра

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Инфекционный мононуклеоз возникает при снижении защитных сил организма и в подавляющем большинстве случаев им заболевают подростки и молодые люди в возрасте до 20 лет.

Заразен ли вирус Эпштейна-Барра?

Инфекционный мононуклеоз – это очень заразное заболевание. Считается, что примерно 65% населения когда-либо в жизни сталкивались с вирусом EBV и что 90% взрослых в возрасте 30 лет обладают иммунитетом к данному вирусу. Вполне вероятно, что человек мог переболеть, и даже не обратить внимание на незначительную симптоматику, но это не означает, что он в тот период не являлся источником распространения болезни.

Так как вирус Эпштейна-Барра передается воздушно-капельным путем, он обладает высокой контагиозностью, заразиться им очень легко.

Типичными симптомами инфекционного мононуклеоза являются:

• Высокая температура тела и сильная утомляемость.

• Резкая боль в горле и трудности при глотании.

• Увеличение лимфатических узлов в области головы и шеи

• Наличие характерного серого налета на миндалинах.

• Изредка на теле появляется красная сыпь, которая усиливается после приема антибиотиков.

В организме существует иммунная система, которая формирует первую линию защиты от инфекции. Для того, чтобы укрепить естественный иммунитет был разработан Оциллококцинум – препарат в форме гранул, который быстро рассасывается во рту и начинает защищать сразу с первой дозы [1] . Он, согласно исследованиям, снижает вероятность возникновения вирусных заболеваний в 6 раз [2,3].

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3 базовых метода профилактики

Целенаправленного лечения инфекционного мононуклеоза, к сожалению, нет, также как нет и вакцинации против этой болезни. Зато есть эффективные профилактические меры, которые помогут избежать заражения вирусом Эпштейна-Барра.

Вирусы чаще всего передаются воздушно-капельным путем (при разговоре, кашле и чихании), а также при контакте с зараженными предметами. Так как же защитить себя? Некоторые покупают в аптеке недорогой противовирусный препарат, а другие пачками принимают витамины для иммунитета (для взрослых и для детей) … Но этого, к сожалению, недостаточно.

Вот основные методы надежной профилактики, которые помогут вам уберечься от вирусов и оставаться здоровым:

• Гигиена рук – чаще всего вирус попадает именно на руки и уже потом происходит заражение организма, поэтому очень важно регулярное мытье рук: после поездки на общественном транспорте, после посещения туалета, перед приготовлением еды и т. д.

• Не перегревать комнаты в доме, когда холодно. Сухой воздух высушивает слизистые оболочки дыхательных путей и делает их более уязвимыми для вирусов. Оптимальная температура воздуха в помещении должна быть от 18 до 20° C. Ежедневно проветривайте помещение по 10-15 минут, также можно использовать увлажнитель воздуха.

• Укрепление иммунной защиты. Когда мы находимся в хорошей форме иммунная система организма лучше противостоит любой инфекции. Чтобы оставаться на высоте, несмотря на холод, стресс, неправильный режим дня можно принимать эхинацею для иммунитета, закаляться, употреблять натуральные лекарственные препараты для укрепления иммунитета.

Надежная иммунная защита

Если относительно первых пунктов вопросов практически не возникает, то вокруг вопроса укрепления иммунитета уже много лет ведутся серьезные споры. Иммунитет – это слаженно работающая система, которая требует к себе бережного отношения. Она состоит из десятков различных видов иммунных клеток, а также ряда иммунокомпетентных органов: лимфатических узлов, тимуса и селезенка. Вместе они удаляют старые, поврежденные клетки иммунной системы и синтезируют новые иммунные клетки.

Тот, кто хотя бы раз интересовался тем, какое противовирусное средство выбрать для ребенка или как найти недорогие, но эффективные противовирусные средства для взрослых, слышал о препаратах, повышающих концентрацию особых антител – иммуноглобулинов. Именно таким образом работает Оциллококцинум – препарат, усиливающий выработку собственных иммуноглобулинов [4] в слюне и на слизистых оболочках дыхательных путей. Так создается барьер, защищающий организм от заражения вирусными инфекциями, в том числе и от инфицирования вирусом Эпштейна-Барра.

Также важно регулярно заниматься спортом, высыпаться, пополнять запасы витаминов и много пить. Активный образ жизни помогает избавиться от стресса, который ослабляет нашу иммунную систему.

Осень и зима являются синонимом временной усталости, поэтому выбирайте продукты богатые витамином D, С, витаминами группы В, употребляйте больше фруктов и овощей. Также нужно пить много воды, травяного чая, фруктовых и овощных соков.

1. Согласно инструкции по медицинскому применению Оциллококцинум для профилактики принимается по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.

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