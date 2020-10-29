Вместо домов престарелых - помощь по дому в родных стенах

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«Чувство, что ты кому-то нужен»

- Пилотный проект в Костромской области идет уже второй год. И если говорить о главных результатах, которые нас обнадеживают и вдохновляют - это то, что люди получают достойный уход. В пожилом возрасте они чувствуют, что кому-то нужны. И самое приятное, они понимают, что нужны государству, - рассказывает директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость. Кострома» Анна Гусева. - Раньше можно было услышать, как бабушка говорит: я работала всю жизнь в колхозе, а теперь никому не нужна. Но сейчас наши подопечные говорят: оказывается, обо мне заботится государство. Они знают, что наш проект отчасти существует на субсидирование, это поддержка именно со стороны правительства в рамках национального проекта «Демография». И мы рады, что можем благодаря этому помогать людям.

Костромская область в числе первых регионов участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Проект позволяет человеку, нуждающемуся в уходе, получать необходимую социальную и медицинскую помощь дома, помогает поддерживать семьи, которые ухаживают за своими пожилыми родственниками, изменить жизнь тех людей, которые живут в домах престарелых и ПНИ.

По будням, в праздники и выходные

В чем же отличия новой системы от привычной соцподдержки, когда на дом к пожилым людям пару раз в неделю приходят соцработники?

- На дому теперь это ежедневное обслуживание, включая выходные и праздники. Причем посещение 2 - 3 раза в день, чтобы обеспечить необходимый уход. В рамках новой системы долговременного ухода благодаря национальному проекту «Демография» для пожилых людей и инвалидов бесплатен весь пакет услуг по уходу, включая бытовые и социально-медицинские. А услуги по ведению домашнего хозяйства, помощь в быту пожилые люди получают, как и раньше, в зависимости от дохода - кто-то также бесплатно, кто-то за минимальную плату.

От уборки в комнате до чистки снега

Еще один важный вопрос - как попасть на обслуживание в системе долговременного ухода?

- Возможны разные варианты, - говорит Анна Гусева. - К нам обращаются и непосредственно из центра социального обслуживания, особенно когда речь идет об одиноких людях, у которых нет родственников, или о лежачих инвалидах. Также обращаются родственники пожилых людей, нуждающихся в уходе. Кроме этого, есть поликлиники и больницы, в которые, например, попадают те же самые пожилые граждане, у которых случился инсульт и они уже не могут себя обслуживать.

Помощники по уходу делают уборку, моют посуду, готовят еду, в их обязанности входит умывание, купание, смена белья, помощь оказывается во всем. Если подопечные живут в частном секторе, то помощники помогут принести воду из колодца, почистить снег и привезти дрова.

ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ

«Как родные люди»

Мария Максимовна Новикова - участник Великой Отечественной войны, награждена медалями, поддерживает отношения с кадетским корпусом. Она очень целеустремленный человек, жизнерадостная, но от возрастных болезней не уйти, они одолевают, рассказывают помощники по уходу, которые ежедневно навещают Марию Максимовну. Ей помогают с уборкой квартиры и личной гигиеной. Каждый день стараются приготовить что-то вкусное, чтобы порадовать свою подопечную. Она же, в свою очередь, отмечает, что помощницы относятся к ней, как родные люди, и каждый день своими улыбками заряжают ее энергией.

Также приходят медицинские работники - в рамках пилотного проекта по оказанию медико-социальных услуг на дому. Недавно ей провели обследование и теперь оформляют предоставление бесплатного слухового аппарата.

Мария Викторовна Печкурова и Валерий Борисович Молоков - супружеская пара. У обоих - группа инвалидности. Первое время они очень боялись пускать домой чужих людей. Но со временем помощники по уходу заслужили доверие пенсионеров. «Как-то мы пришли к ним с проверкой работы сотрудников в рамках программы, а они сидят, пьют чай, улыбаются, приглашают нас к столу, - рассказывают сотрудники фонда «Старость в радость». - Мария Викторовна говорит: жизнь у нас изменилась. Знаете, какое счастье слышать такое?».

БУДЬ В КУРСЕ

Сначала пилотные регионы, потом вся страна

- Система долговременного ухода (СДУ) находится в процессе создания, - говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. - Мы часто сталкиваемся с тем, что под СДУ люди понимают только улучшенные дома престарелых. Но в системе должны быть и «школы ухода» для родственников пожилых людей и людей с инвалидностью, и патронажные службы с обученными сиделками, и пункты проката средств реабилитации, и центры дневного пребывания, помогающие маломобильным и пожилым людям, страдающим деменцией. Следующий год - последний перед тем, как система будет внедрена во всех регионах страны. Участники проекта - Минтруд, ФСС, пилотные регионы, наш проектный офис - готовятся посвятить себя окончательной доводке всех основных технологий и процессов, а также нормативных документов, которые их будут регулировать. Важно проработать все ключевые моменты, чтобы СДУ могла начать эффективно работать.

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». До конца 2021 года СДУ должна заработать в 24 регионах России, а к концу 2022 года систему долговременного ухода предполагается внедрить во всех 85 регионах страны.