«Как в сказке не будет»: Госдума приняла бюджет-2021 в первом чтении

Бюджет на будущий год будет дефицитным Фото: Артем КИЛЬКИН

Госдума приняла в первом чтении бюджет России на 2021 год и определила плановые показатели на 2022-23 годы. Приняла не единогласно — 346 голосов «за» («Единая Россия» и ЛДПР), 54 — против («Справедливая Россия» и КПРФ).

В отличие от бюджета этого года, будущий главный финансовый документ страны — дефицитный.

- При таком бюджете мы, как в сказке, выполнить всех желаний не сможем, - сказал первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. - В приоритете будут социальные программы, качество жизни, обеспечение лекарственными средствами. Поддержка наименее обеспеченных регионов, регионов с самой тяжелой демографической ситуацией.

Главный вопрос — где на это взять деньги. Представлявший бюджет глава Минфина Антон Силуанов пояснил: за счет изменения налоговой политики. По его словам, планируется снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, на IT-отрасль и при этом увеличение - на нефтегазовый сектор и добычу твердых полезных ископаемых.

- Главное в этом проекте бюджета то, что государство не перекладывает трудности борьбы с кризисом на народ, - сказал, выступая в нижней палате председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Депутат предостерег от чрезмерного стремления брать деньги из Фонда национального благосостояния - ранее это предлагал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России») По словам Макарова, нельзя его полностью расходовать.

- Реальных возможностей этого фонда чуть больше 7 млрд рублей. А еще 7 млрд должны оставаться — это порог отсечения, - разъяснил Макаров. - Эти деньги позволят государству в случае падения цен на нефть в течение 3 лет исполнять свои социальные обязательства. И хочу дать свой прогноз — экономический кризис еще не начинался.

Ожидается, что инфляция в 2021-32 годах не будет превышать 4%, а валютный курс составит 72,4-73,8 рубля за доллар. А российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 - на 3,4%, в 2023 г. - на 3%.

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