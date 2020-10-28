Почему всеобщая забастовка в Белоруссии не получилась: Прямая онлайн-трансляция из Гродно

Белорусские оппозиционеры у памятника писателю Якобу Коласу в Минске, 26 октября 2020 г. Фото: REUTERS

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин путешествует по Белоруссии в поисках забастовок. 28 октября он проведет прямой эфир на радио «Комсомольская правда» из Гродно.

Как белорусы отнеслись к призыву Светланы Тихановской устроить всеобщую стачку? На этот вопрос ответит сам Ворсобин, а также гости его программы - политтехнолог, автор книги "Анатомия публичного переворота" Владимир Перевозчиков и бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию передачи на сайте kp.ru с 16:00 по московскому времени.