Губернатор Забайкалья: Ситуация с коронавирусом требует решительных мер

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Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае требует вводить более решительных мер. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов в ходе оперативного совещания. В частности, глава региона предложил обратить внимание на усиление социального дистанцирования.

Александр Осипов озвучил несколько мер, которые могли бы улучшить эпидемиологическую обстановку в крае. К примеру, губернатор предложил сделать обязательным перевод 60% работников офисов на удаленный режим работы, при этом сделать так, чтобы исключительные случаи мог согласовывать только Роспотребнадзор.

Помимо этого глава Забайкалья также выдвинул ряд поручений профильным вице-премьерам. По итогам совещания поставлена задача контролировать ситуацию в здравоохранении, особое внимание уделять работе горячих линий, сроков выезда скорой помощи на вызов, внимательно следить за эффективностью технологии оказания помощи пациентам на дому.

Также губернатор поручил принять решение о работе школ в регионе после завершения двухнедельных каникул. Александр Осипов призвал проработать вопрос организации образовательного процесса в сложившихся эпидемиологических условиях, чтобы обезопасить как самих участников образовательного процесса, так и членов их семей.

Добавим, что специалисты напоминают - сохранение жизни и здоровья во многом зависит от самих граждан. Ограничительные меры, действующие на территории Забайкальского края, призваны сократить рост числа заболевающих в регионе.

В настоящее время Забайкалье сохраняются масочный режим и необходимость социального дистанцирования, запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек. Исключение составляют мероприятия, которые проводятся в дистанционном формате. Также в регионе закрыты все клубы и танцплощадки.

Помимо этого с 28 октября 2020 года Роспотребнадзор вводит на территории России всеобщий масочный режим. С этого дня носить маски нужно будет не только в транспорте и общественных местах, та также в лифте и на парковках.