Победивший Емельяненко боец Мага Исмаилов — Ксении Собчак: «Ты грязное, тупое животное!»

Российский спортсмен Магомед Исмаилов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Все началось с того, что Ксения Собчак (осознавая, что это вызовет неимоверный резонанс) поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда даже после жуткого преступления в пригороде Парижа, как об одном из базовых элементов свободы слова. У мусульман это предсказуемо вызвало бурю гнева.

Ксения Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона Фото: Instagram.com

- Свобода - самое ценное, что есть у человека, - написала в инстаграме Ксения. - И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции, - очень важно. Макрон мои герои в эти дни.

В ответ на этот пост короткое видео записал боец смешанных единоборств и чемпион АСА Магомед Исмаилов из Нижнего Тагила, который этим летом победил Александра Емельяненко.

Ответ Исмаилова Ксении Собчак Фото: Instagram.com

- Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: «Ксения! Ты грязное, тупое животное», - сказал Исмаилов, улыбаясь в камеру. - Ты, словно цветочек, произросла из говна. Именно поэтому, несмотря на то, что ты девушка, от тебя стабильно воняет говном. Это немножечко свободы слова для тебя. А для остальных скажу: оскорбления не являются свободой слова. Если я подойду на улице к человеку, который любит мать, отца, детей и начну оскорблять: «Твоя мама — тварь, твой отец — тварь, твои дети — твари», он разобьет мне лицо. И это будет ожидаемо. Я ведь его провоцировал? Это не свобода слова была. Я оскорблял его маму и детей. Давайте не путать вседозволенность со свободой слова. Нельзя просто так подходить к человеку, задевать его чувства и так далее. А Ксения так говорит, потому что неправильно питается. Нужные витамины не попадают ей в мозг.

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