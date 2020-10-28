Путин "посчитал" волны у коронавируса

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время совещания с членами правительства РФ в формате видеоконференции 28 октября. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Теперь дело за малым - этот план выполнить, - пошутил Владимир Путин, выслушав на совещании с членами правительства доклад премьера о подготовке Единого плана достижения национальных целей развития России.

- В соответствии с вашим поручением единый план разработан, были проведены все необходимые консультации с руководителями рабочих групп Госсовета, парламентариями, общественными организациями, представителями бизнеса, экспертами, - описал Мишустин проделанную работу.

- Мы уже достаточно работаем в этом направлении, но после того, как этот документ появляется на свет, ориентиры становятся более понятными, - похвалил президент. - Рассчитываю, что мы все вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации.

Впрочем, основной темой совещания стала ситуация с коронавирусом, от которого в этом году никуда не деться. И здесь выяснилось, что мы сейчас живем вовсе не во времена второй волны.

- Мы не говорим о какой-то второй волне, - привел свои подсчеты Путин. - До некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно, эффективно реагировать на происходящие события.

Получалось, что и здесь сыграла свою роль бескрайность России - полгода волна катится по ней, а до всех уголков докатиться не может. Что, скорее всего, и к лучшему.

Но чтобы те региональные власти, которые еще коронавирус не захлестнул в полной мере, не расслаблялись, президент напомнил о персональной ответственноси.

- Я хочу обратиться к руководителям регионов, - сказал Путин. - Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать, но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности. Поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать - не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме, - но оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами минздрава.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Регионам в качестве дополнительной помощи будет выделено 10 миллиардов рублей на транспортное обслуживание, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование.

- 5 миллиардов рублей будет выделено на обеспечению бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

- В регионы, где есть проблемы с оказанием помощи больным коронавирусом, будут направлены комиссии из Москвы.