Юнна Мориц: Держи удар, дистанцию и слово. Держи святую воду и перо. Держи картошки полное ведро...

Поэт Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- Юнна Петровна! Сейчас - всеобщий масочный режим и даже - всеобщая паника прослеживается от статистики по заболеванию COVIDом. Люди снова самоизолируются...

- А я все время живу в уединении, без которого невозможно работать так, как я работаю.

- Я сегодня - под впечатлением ваших стихов...

Держи удар, дистанцию и слово...

Держи картошки полное ведро

И ожерелья лука золотого.

Как нам - вместе с ведром картошки, с тем, что увеличивается дистанция между людьми, - совсем не отдалиться друг от друга, а в душе сохранить оптимизм?

- Ведро картошки – это очень оптимистично. И лук – это очень оптимистично. Это дух жизни, это природа.

Мы - часть природы, мы часть Вселенной. И когда я слышу или читаю у кого-то все эти проклятья (пора валить, ужас-ужас, тоска, как ужасно), мне просто смешно. Потому что я человек, знающий, что такое горе, страдания, и никогда не живший легко.

- То есть, если у нас будет ожерелье лука, ведро картошки и море оптимизма…

- Это дух жизни, Саша.

А там было ещё написано: «Держи святую воду и перо...» Это все в одной Вселенной – и лук, и картошка, и святая вода, и перо.

- И тогда мы прорвемся?

- А нам никуда не надо прорываться. Главное, - нам жить так, чтобы к нам никто не прорвался.

А если говорить о тех, которые к нам прорвались и думают порвать страну... Надо сделать так, чтобы они прорвались обратно и стали «поравалитиками».

- Кем?

- От слов «пора валить». Есть такое народное слово – «поравалитики». Русский фольклор – страшная сила, вооруженные силы слов. «Поравалитики» - вот как называет народ капитулянтов и паникеров.

- Спасибо вам за этот антидепрессант…

- Да за что спасибо, Саша? Главное, чтобы к нам не прорвались.

И я сейчас поставила ( в соцсети. - А.Г.) стихотворение, еще более важное, «Продать друзей, купить врагов...»

- Я читал его.

- Это тот момент, в котором мы живем. И вообще, у меня есть стихи - «Все будет хорошо, и даже то, что плохо»..

- Спасибо, Юнна Петровна, вам за оптимизм. И - за антидепрессант.

* * *

СЕБЕ

Держи удар, дистанцию и слово.

Держи святую воду и перо.

Держи картошки полное ведро

И ожерелья лука золотого.

Они – твоё несметное добро,

Защита – от любого духа злого.

Держи свой путь, а не по ветру нос.

Держи любовь – бессмертно, тайнозримо,

Чтоб не держать ни краски для волос,

Ни туши для ресниц, ни щёк для грима,

На это есть всегда огромный спрос, –

Но подлинника страсть неповторима.

Держи улыбку, не оскалив пасть,

Как демонстранты кафеля зубного.

Держи себя, чтоб в лапы не попасть

Общественности, рвущейся во власть –

Кроить страну, как ножницы портного!

Держи удар, дистанцию и слово.

Ядро поэтики – атлетики ядро,

Держи ядро атлетики поэтской.

Ядрёный дух держи природы детской.

Держи картошки полное ведро.

Держи святую воду и перо.

Они – твоё несметное добро.

Юнна Мориц.