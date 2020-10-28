«Роснефть» – самая перспективная: Райффайзенбанк оценил потенциал отечественных нефтяных компаний

27 октября Raiffeisenbank выпустил большой отчет по российскому нефтегазовому сектору с пересмотром рекомендаций и целевых цен с учетом развития экономики и корректировки налогового законодательства. Банк сохранил рекомендацию инвесторам акции «Роснефти» покупать.

Больше того, аналитики Райффайзенбанка считает лидера отрасли наиболее предпочтительным для инвестирования среди нефтяных компаний, поскольку в текущих реалиях компания может оказаться более устойчивой к изменениям налогового режима, чем другие российские нефтяные предприятия. В отчете сказано, что в 2021 году EBITDA Роснефти (прибыль до вычета расходов по выплате процентов по кредитам, налогов, износа и начисленной амортизации) меньше всех в отечественной отрасли пострадает от изменений в налоговом режиме – снижение на 3% против 10% в среднем по рынку («Татнефть» и «Газпром нефть» могут потерять больше всех – 14%, Лукойл – 8%).

В целом, по мнению аналитиков, EBITDA компании в 2022 году приблизится к 25 млрд долларов (по сравнению с 15 млрд долларов в 2020 году), что наряду с ожидаемым сокращением по неденежным статьям (минус 1,1 млрд долларов) и процентных расходов (минус 0,2 млрд долларов) должно оказать поддержку чистой прибыли «Роснефти» — результатом этого могут стать дивиденды в размере 19,5 рубля в 2021 году и 32,8 рубля в 2022 году (дивидендная доходность составит 5,2% и 8,8% соответственно).

Согласно обновленному прогнозу банка, темп роста EBITDA Роснефти в 2021 и 2022 году составит 31% и 25%, соответственно – самый высокий среди российских нефтяных компаний. Причем, дивиденды компании, несмотря на снижение почти в 10 раз в 2020 году, по прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, вернутся на допандемийный уровень уже в 2022-ом.