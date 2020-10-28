Леонид Рошаль - о всеобщем масочном режиме: Кроме дисциплины, другого метода профилактики коронавируса не знаю

Президент Национальной Медицинской палаты, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Доктор Мира Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Леонид Михайлович! Случилось то, к чему вы призывали страну и нас всех. Мы перешли на всероссийский масочный режим.

- Я счастлив. Наконец-то.

- Как вы это оцениваете, кроме того, что испытываете счастье?

- Счастлив, наконец-то. И это надо было сделать давно.

И я на всех уровнях - по своим возможностям и с помощью вас, «Комсомольской правды», - об этом говорил неоднократно.

Это правильно.

- Скажите, какой эффект это может дать, и когда?

- За одну секунду это эффект не даст. Но я другого метода профилактики COVIDа, кроме дисциплины, прямо сейчас не знаю.

- Нам по телевизору постоянно показывают людей, которые бунтуют, которые игнорируют маски, «диссиденты» такие масочные появились. Что бы вы этим бунтарям хотели бы сказать?

- То же самое, что я говорил раньше. Это - непонимание проблемы.

- Штрафы сейчас - в разных регионах страны, порядка 2-х - 3-х, до 5 тысяч рублей - если не носишь маску. А как вы считаете, надо их еще повышать?

- Я вообще не сторонник штрафов, я сторонник убеждения.

Значит, наши формы убеждения должны быть более действенные, и должны более активно работать СМИ, например, как «Комсомольская правда».

- Ваши прогнозы, сколько мы еще будем носить маски?

- Столько, сколько нужно.

- Месяц, два, три, год?

- Столько, сколько нужно.

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