Леонид Рошаль - о всеобщем масочном режиме: Кроме дисциплины, другого метода профилактики коронавируса не знаю

Президент Национальной Медицинской палаты, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Доктор Мира Леонид Рошаль
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- ...Леонид Михайлович! Случилось то, к чему вы призывали страну и нас всех. Мы перешли на всероссийский масочный режим.
- Я счастлив. Наконец-то.
- Как вы это оцениваете, кроме того, что испытываете счастье?
- Счастлив, наконец-то. И это надо было сделать давно.
И я на всех уровнях - по своим возможностям и с помощью вас, «Комсомольской правды», - об этом говорил неоднократно.
Это правильно.
- Скажите, какой эффект это может дать, и когда?
- За одну секунду это эффект не даст. Но я другого метода профилактики COVIDа, кроме дисциплины, прямо сейчас не знаю.
- Нам по телевизору постоянно показывают людей, которые бунтуют, которые игнорируют маски, «диссиденты» такие масочные появились. Что бы вы этим бунтарям хотели бы сказать?
- То же самое, что я говорил раньше. Это - непонимание проблемы.
- Штрафы сейчас - в разных регионах страны, порядка 2-х - 3-х, до 5 тысяч рублей - если не носишь маску. А как вы считаете, надо их еще повышать?
- Я вообще не сторонник штрафов, я сторонник убеждения.
Значит, наши формы убеждения должны быть более действенные, и должны более активно работать СМИ, например, как «Комсомольская правда».
- Ваши прогнозы, сколько мы еще будем носить маски?
- Столько, сколько нужно.
- Месяц, два, три, год?
- Столько, сколько нужно.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Если у вас коронавирус: отвечаем на 10 главных вопросов о правах пациентов при заражении COVID-19
Вместе с экспертами по ОМС мы изучили действующие рекомендации для врачей и органов здравоохранения (подробности)
МЕЖДУ ТЕМ
"В ноябре будет всплеск": Как поведет себя коронавирус зимой и зачем нужен всеобщий масочный режим
Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович пояснила, почему в России госпитализаций больше, чем в других странах (подробности)