Пол, секс и иммунитет: как они связаны?

Состояние женской иммунной системы зависит от гормонального фона Фото: Shutterstock

Почему снижение иммунитета помогает женщине забеременеть? Правда ли, что сексуальная активность укрепляет здоровье мужчин? И как связаны пол, секс и иммунитет? Узнаем подробности из книги «Иммунитет» ученого-иммунолога Дженны Маччиоки.

Кое-что про цикл

В детородном возрасте женский организм максимально отличается от мужского именно с точки зрения иммунитета.

Состояние женской иммунной системы меняется в течение менструального цикла. Эти цикличные колебания могут определять восприимчивость к инфекции и возбудителям хронических заболеваний, в частности аутоиммунных. Если задуматься об особенностях основных гормонов, контролирующих менструальный цикл, многое становится понятнее, ведь эстроген и прогестерон могут менять поведение и реакции иммунных клеток. В начальной фазе цикла, фолликулярной, которая наступает с первого дня менструации и продолжается до овуляции, женский иммунитет по мере роста уровня эстрогена при отсутствии прогестерона становится более восприимчивым и агрессивным. В теории это означает, что женщина в этот период менее всего подвержена инфекциям. Однако высокий эстроген не обязательно означает более крепкое здоровье: активный иммунный ответ может приводить к появлению и усугублению воспалительных процессов.

И наоборот: после окончания овуляции, во второй, лютеиновой, фазе, активность иммунной системы временно подавляется из-за роста уровня прогестерона, который, как правило, ослабляет иммунитет, блокирует воспаления и защищает от аутоиммунных расстройств. Женщины в этот период сильнее подвержены инфекционным заражениям; это может проявляться и в увеличении продолжительности заживления или восстановления после болезни.

В женском яичнике вырабатывается и тестостерон, который принято считать мужским гормоном. Он обеспечивает некоторую защиту от аутоиммунных заболеваний, поскольку немного подавляет воспалительный ответ иммунной системы. Высоким уровнем тестостерона как раз и объясняется относительная устойчивость мужчин к аутоиммунным заболеваниям.

Вот что особенно удивительно: гормональные колебания в рамках менструального цикла особенно ярко проявляются у женщин, ведущих активную половую жизнь. Судя по всему, так проявляется своего рода биологический компромисс. Иммунитет сексуально активной женщины стремится защитить ее от любых посторонних микроорганизмов, в том числе инфекций, но одновременно должен допускать присутствие в организме чужих клеток, а именно спермы, чтобы стало возможным зачатие. Независимо о того, хочет ли женщина детей или нет, в ее организме происходят одни и те же процессы: эволюции важно лишь обеспечить передачу генов.

Ослабление иммунного барьера в период максимальной фертильности — хитрый способ повысить вероятность наступления беременности.

Но почему пониженный иммунитет повышает шансы забеременеть? Давайте разбираться.

Снижение иммунитета в период овуляции способствует зачатию Фото: Shutterstock

Что происходит в организме

Сохранение баланса между иммунной реакцией и способностью зачать — непростая задача для организма. Как мы знаем, иммунная система враждебно воспринимает все, что генетически отличается от собственных клеток. Зародыш половину ДНК получает от отца, а потому иммунитет матери может воспринимать его как внешнюю опасность. Вот почему так важна способность материнского иммунитета снижать активность во время беременности и не отторгать оплодотворенную яйцеклетку. Чтобы увеличить вероятность наступления беременности, эволюция нашла способ слегка подавлять иммунитет у сексуально активных дам.

Удивительно, но подавление иммунитета вызывается именно сексуальным возбуждением и напрямую связано с тем, как часто женщина занимается сексом. С другой стороны, чем больше мужчина занимается сексом, тем выше его иммунная защита.

Вот так иммунитет меняется и подстраивается под поведение человека. Иммунная система не пассивна, она не просто ждет появления инфекции, а активно реагирует на изменения внешней среды и прочих факторов. Как ни странно, половое воздержание для женщины — мощный способ повышения иммунитета! Зато у тех, кто сексуально активен, иммунная система начинает меняться и временами специально ослаблять защиту.

Изменение гормонального фона в период менопаузы снижает иммунитет Фото: Shutterstock

Пол и иммунитет

Связь между половыми гормонами и иммунитетом на этом не заканчивается. Почти в половине случаев аутоиммунные расстройства начинаются у женщин в течение первого года после беременности, когда гормональный фон быстро и сильно меняется. Резкие скачки уровня гормонов после родов, а также перепады уровня эстрогена в период менопаузы (перед тем как яичники перестанут функционировать) могут нарушать работу иммунной системы. По этой причине особенно важно следить за циклом и обращаться к врачу, если начинает казаться, что гормональный фон нестабилен.

При этом половые гормоны, разумеется, тесно связаны с другими показателями, в частности с уровнем стресса, а также с физической нагрузкой и тем, что мы едим и в чем себя ограничиваем. На развитие болезни влияет не только уровень того или иного гормона, но и пропорциональное содержание разных гормонов в организме.

При наступлении менопаузы уровень женских половых гормонов снижается, и активность иммунной системы в этот момент падает примерно до уровня мужского иммунитета. В этот период симптомы аутоиммунных заболеваний могут почти исчезать..