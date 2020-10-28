«Сюрпризы иммунитета»: эксперт рассказал, кто на самом деле перенесет коронавирус бессимптомно

Наряду с нечувствительностью к коронавирусу из-за особенностей строения рецептора возможна и прямо противоположная ситуация Фото: Иван МАКЕЕВ

Китайско-американская команда ученых опубликовала данные, которые могут поразить многих. В одной из больниц Пекина наблюдали за тремя пациентами с коронавирусом, у каждого из которых было по несколько осложняющих обстоятельств. Во-первых, не юный возраст: 52, 58 и 62 года. Во-вторых — сопутствующие хронические болезни: гипертония и диабет, которые считаются главными факторами риска тяжелых осложнений ковида. У всех пациентов подолгу отмечалось выделение вируса — не менее 50 дней. Однако не то что осложнений, а даже серьезных симптомов COVID-19 не было! Исследователи зафиксировали «минимальные клинические проявления или их полное отсутствие».

Ученые предположили, что секретом такой неожиданной реакции на заражение у людей из группы риска стал феномен под названием «толерантность к инфекции», host tolerance. При некоторых, ещё не до конца понятных науке биологических особенностях организма репликация вируса (то есть, условно говоря, «размножение») может быть затруднена. Либо не развивается гипервоспалительная реакция, включая так называемый «цитокиновый шторм». И вследствие этого заболевание протекает легко. Причем, даже при наличии хронических заболеваний, которые, казалось бы, должны отягощать инфекционный процесс.

Возможно ли заранее предугадать, какой человек более устойчив к коронавирусу? Об этом мы поговорили с заслуженным врачом России, ведущим научным редактором медицинского портала Vrachu.ru Михаилом Каганом.

«НЕУДОБНО ДЛЯ «СТЫКОВКИ»

- Можно выделить как минимум три механизма, объясняющих, почему те или иные люди оказываются неуязвимы для коронавируса, - говорит эксперт. - Первый: генетические особенности рецептора, через который вирус попадает в организм.

Известно, что новый коронавирус проникает в клетки через определенный рецептор (связываясь с так называемым ангиотензинпревращающим ферментом 2-го типа, АПФ-2). У части людей строение этого рецептора может быть таким, что он оказывается неудобен вирусу для «стыковки». Речь идет о врожденной индивидуальной особенности некоторых людей. Пока мы не умеем определять, что именно это за особенность и у кого конкретно она есть. Но аналогичный механизм встречается, скажем, при устойчивости к ВИЧ. Есть счастливчики, которые просто не могут им заразиться благодаря особому строению рецепторов, через которые этот вирус взаимодействует с иммунными клетками. Очевидно, так же обстоит дело с COVID-19.

КСТАТИ

Почему могут тяжело болеть здоровые молодые люди

- Наряду с нечувствительностью к коронавирусу из-за особенностей строения рецептора АПФ-2 возможна и прямо противоположная ситуация, - отмечает Михаил Каган. - У человека может быть такая модификация рецептора, которая, наоборот, облегчает коронавирусу проникновение внутрь клеток. Причём, это обстоятельство никак не связано с состоянием иммунной системы в целом! А обусловлено именно молекулярной особенностью конкретного белка, то есть тем же генетическим фактором.

Именно из-за этого могут заболевать с тяжелыми осложнениями и даже погибать от ковида молодые и здоровые люди с, казалось бы, крепким иммунитетом, поясняет эксперт. Увы, от природы им не повезло иметь такое строение рецепторов, которое наиболее «привлекательно» и удобно для коронавируса.

Можно выделить как минимум три механизма, объясняющих, почему те или иные люди оказываются неуязвимы для коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОРГАНИЗМ НЕ ДАЕТ ВИРУСУ ОБМАНУТЬ ИММУНИТЕТ

- Второй вариант нечувствительности к коронавирусу — когда у людей оказываются очень сильными определенные элементы врожденного иммунитета, - продолжает доктор Каган. - Как правило, это те составляющие иммунной системы, которые задействованы в первоначальной встрече вируса. Основной из них — белок интерферон.

Выяснилось, что одна из коварных особенностей коронавируса — его способность подавлять выработку интерферона на начальных этапах. Из-за отсутствия интерферонового «барьера» вирусу удается быстро реплицироваться (размножаться) и распространяться по организму.

- Однако у некоторых людей механизм выработки интерферонов оказывается настолько сильным, что SARS-CoV-2 не способен его подавить, - поясняет эксперт. - Благодаря этому врождённый иммунитет «гасит» вирус уже на входе и не дает инфекции распространяться.

На практике, увы, пока нет обследований, которые могли бы заранее определить, как у того или иного конкретного человека поведет себя механизм выработки интерферона при встрече с коронавирусом. Это предмет дальнейших исследований.

НАСЛЕДСТВО ОТ БЫЛЫХ ПРОСТУД

- Третий вариант невосприимчивости к коронавирусу может быть связан с так называемым кросс-иммунитетом, - рассказывает Михаил Каган. - Нынешний коронавирус не первый в истории, у него есть братья и сестры. Среди них, в том числе, сезонные коронавирусы, которые вызывают, говоря бытовым языком, обычные простуды. Безусловно, они отличаются от SARS-CoV-2, но, будучи представителями одного семейства, имеют сходные элементы. Поэтому иммунные механизмы, выработавшиеся у человека после встреч с возбудителями сезонных простуд, могут реагировать и на некоторые фрагменты нового коронавируса. За счет этого организм оказывается уже готов к распознанию и достойной встрече нового, ранее не известного врага. Повышается шанс, что инфекция будет подавлена на самом раннем этапе или как минимум болезнь будет протекать более легко.

ВОПРОС В ТЕМУ

А что с толерантностью к COVID-19?

- Для человечества в новой инфекции остается еще немало тайн, - отмечает Михаил Каган. - Наблюдается очень странная картина. Известно, что в первую неделю болезни вирус активно реплицируется (размножается). Какого количества он достигнет в организме, зависит от двух факторов: первоначальной дозы, полученной при заражении, и выработки интерферона (белка — элемента иммунной системы, см. выше).

Однако по истечении первой недели, когда прекращается бурное размножение вируса и организм, казалось бы, начинает побеждать его и остаются буквально «ошметки» генетического материала (отдельные белки и РНК вируса), происходит нечто странное. Именно на эти фрагменты вдруг возникает иммунная гиперреакция, приводящая к развитию сильнейшего генерализованного воспаления. И как раз оно приводит к тем самым тяжелым осложнениям, из-за которых люди попадают в госпитали, реанимацию и на ИВЛ. То есть, по сути, человека убивает не сам вирус, а искаженная реакция иммунитета на фрагменты, «ошметки» SARS-CoV-2.

- Такую чрезмерную реакцию при лечении подавляют с помощью препаратов, снижающих иммунитет и воспаление, - продолжает врач. - По аналогии с этим можно предположить, что отдельные люди с изначально ослабленными определенными механизмами иммунной системы будут меньше страдать от гиперреакции и возникающих из-за нее осложнений. Обратите внимание: я говорю только об отдельных механизмах, а не о об ослабленном иммунитете в целом. Чтобы перенести инфекцию бессимптомно или в легкой форме, важно не только избежать иммунного «взрыва» на втором этапе болезни, но и успешно справиться со встречей коронавируса на первом этапе. Другими словами, у человека, скорее всего, должен быть достаточно сильный механизм выработки интерферона и при этом неспособность развивать иммунную гиперреакцию на те самые «ошмётки» вируса, включая фрагменты РНК и некоторые белки.

Кому так повезет на практике — пока сказать сложно. Ученые продолжают исследования.

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