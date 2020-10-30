Красота и комфорт – в каждый двор

В Нижнем Новгороде на проспекте Кораблестроителей по просьбе местных жителей подрядчик уделил особое внимание созданию детских площадок. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Нижнего Новгорода

31 октября – Всемирный день городов. В последние годы федеральное правительство активно развивает национальный проект «Жилье и городская среда». Одна из его ключевых частей - федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», нацеленный на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Этот проект направлен на то, чтобы повысить индекс качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году, вдвое сократить долю городов с неблагоприятной средой и вовлечь граждан в процесс благоустройства (доля активного населения, участвующая в формировании комфортной городской среды, должна составлять не менее 30%).

ЧАСЫ ДЛЯ СВИДАНИЙ

Проект по формированию комфортной городской среды стартовал еще в 2017 году. Позитивный результат удалось получить сразу же – было благоустроено около 23 тысяч дворов и общественных пространств. Всего за минувшие четыре года создано свыше 68 тыс. общественных территорий и дворов по всей стране, а участие в этой работе приняли почти 40 млн граждан. Для оценки состояния населенных пунктов и выявления динамики изменений власти разработали Индекс качества городской среды. Средний уровень обустройства городов растет: по итогам 2019 года она признана комфортной почти в 27% населенных пунктах.

Например, в сентябре в Нижнем Новгороде завершились работы по благоустройству сквера на проспекте Кораблестроителей. В сквере уложили новую брусчатку на площади 6,4 тыс. кв. метра, посеяли почти 9,9 тыс. кв. метров газона и высадили 19 кустарников. Кроме того, по всей территории проспекта установили 32 новые лавочки и 53 урны.

В проектах благоустройства всегда одну из важнейших ролей играют жители – именно они выбирают какое именно пространство будет благоустроено, а также голосуют за проект будущих изменений. По просьбе людей в данном случае подрядчик уделил особое внимание созданию детских площадок: были установлены две игровые зоны для малышей около дома №1 по проспекту Кораблестроителей и для подростков – комплекс «Корабль» возле дома №11А.

Масштабный проект реконструкции парка культуры и отдыха в поселке Теплое Тульской области подходит к завершающему этапу. Работы по благоустройству ведутся еще с 2018 года, и за это время количество посетителей уже реконструированного нового и современного парка увеличилось в 5 раз. Причем его популярность остается высокой в любое время года. Не это ли яркий пример того, как программы благоустройства создают места притяжения для жителей?

Масштабный проект реконструкции парка культуры и отдыха в поселке Теплое Тульской области подходит к завершению. Работы по благоустройству ведутся еще с 2018 года, и за это время количество посетителей парка увеличилось в 5 раз.

Проект включил в себя 12 частей: были выкорчеваны старые деревья, пни и кустарники, построены новые велосипедные и пешеходные асфальтовые дорожки, установлены новые удобные лавочки и фонари через каждые пятьдесят метров. В прошлом году здесь появилась круговая ледовая дорожка для катания на коньках. Летом дорожка используется для катания на роликах. А вот для катания на скейтбордах здесь есть отдельная площадка с необходимым набором снарядов.

Также, в парке установлен современный арт-объект – уличные часы высотой 3 метра. И это место «под часами» стало любимым для свиданий.

Озеленение - одно из ключевых направлений благоустройства. Поэтому ярким акцентом в ландшафтной эстетике парка в самом центре ледовой дорожки является клумба с многолетними растениями. На территории парка также высажены аллеи туй, плакучей рябины, жасмина и спиреи.

ИНВЕСТИЦИИ В ИСТОРИЮ

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» включает в себя еще одну важнейшую веху – он занимается благоустройством малых городов и исторических поселений России. Проводится целый конкурс для таких территориальных образований по всей России. В конкурсе участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделялось 5 млрд рублей, которые распределись среди 80 победителей. В сентябре 2020 году правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, увеличив призовой фонд до 10 млрд рублей. Теперь специальная комиссия отбирает уже 160 победителей. Всего же с 2018 года победителями конкурса стали уже 400 проектов, более 100 на текущий момент завершены.

Важнейшим результатом программ благоустройства в малых городах и исторических поселениях является то, что помимо создания комфорта и удобства, они улучшают экономику общественных пространств, создают новые возможности для предпринимателей и малого бизнеса, точки притяжения для граждан, делают эти территории удобнее для людей, а также напоминают нам всем о самобытности и значимости этих уголков нашей страны.

По итогам проведения четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях больше всего проектов-победителей в Башкортостане и Татарстане, далее идут Московская и Нижегородская области.

Одним из уникальных реализованных по программе благоустройства проектов является город Кедровый Томской области, где в октябре 2020 года открылся обновленный сквер. Теперь там есть общегородская площадка «ЭкоКедр». На эту работу город получил почти 40 млн рублей из федерального бюджета.

Территория, общей площадью почти в 5,3 тыс. кв. м теперь представляет собой место отдыха горожан, где досуговые площадки объединены в единый современный эко-маршрут. Здесь обустроена игровая зона для детей с большим кораблем, крепостью и другими архитектурными формами, полоса препятствий, качели, площадка для катания на скейтбордах, скалодром, всесезонная горка, а также беседка, прогулочные дорожки, лавочки и подвесной сад.

Привлекая к проектам благоустройства жителей городов и сел, в населенных пунктах Чеченской республики за 2020 год обновлены 92 территории: 44 – общественные и 48 дворовых. Буквально на днях в Грозном, благодаря нацпроекту, появился сквер со спортивными площадками. Теперь там есть свой скалодромом, качели, мини-футбольное поле и даже зоны тихого отдыха для тех, кто устал от спортивных тренировок.

В Чечне за 2020 год обновлены 92 территории. Буквально на днях в Грозном появился новый сквер со спортивными площадками. Фото предоставлено пресс-службой Минстроя и ЖКХ республики Чечня

ПРЕДЛАГАЕТ НАРОД

Качественная городская среда - важный атрибут жизни современного человека. Повышение качества городской среды и есть одна из ключевых задач, которую призван решать национальный проект «Жильё и городская среда». благодаря национальному проекту благоустроенные зоны отдыха появляются не только в городах, но и отдаленных районах республики.

Жители города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в настоящее время участвуют в голосование по выбору проектов благоустройства для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022-2023. Ведь именно жители решают какой именно проект получит шанс на реализацию. Свои предложения по благоустройству общественных мест города горожане оставляют в двух пунктах приема – отправляют электронные письма в департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса и на сервисе «Неравнодушный гражданин» портала «Открытый регион – Югра».

Напомним, что с 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане там смогут голосовать за них и вносить свои предложения. Сейчас такая практика принята в основном в крупных городах. С нового года её введут по всей стране. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин 12 октября.