В Арктике главное — люди

Фото: пресс-служба ПОРА

Подписание президентом Стратегии развития АЗРФ - это долгожданный шаг для регионов Крайнего Севера, так считают эксперты Проектного офиса развития Арктики.

«Важно, что центральное место в стратегии занимают люди, которые живут и работают на Крайнем Севере. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проделало большую работу, и заметно, что там прислушались к жителям Заполярья при определении целей России в Арктике до 2035 года. На стратегических сессиях, которые ПОРА проводил совместно с Минвостокразвития в арктических регионах, нехватку рабочих мест и отток населения многие называли одними из ключевых проблем. Как мы видим, новая стратегия направлена на их решение" - рассказал «Комсомолке» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Фото: пресс-служба ПОРА

Как известно, президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктики до 2035 года 26 октября. Среди целей документа - устойчивый рост численности населения, создание 200 тысяч новых рабочих мест, увеличение инвестиций в охрану окружающей среды, исследования и разработки. Также стратегия предусматривает наращивание объема производства СПГ до 91 миллиона тонн, доли от общероссийской добычи нефти - в 1,5 раза и увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 130 миллионов тонн к 2035 году.

Разработкой документа занималось Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Экспертный центр «ПОРА» стал организатором сбора и обсуждения предложений. Оно проходило в формате очных стратегических сессий в каждом из арктических регионов, а также онлайн - опроса. За два месяца работы онлайн-платформы www.arctic2035.ru было собрано больше 650 идей.