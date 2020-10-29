Почему в зоне риска при инсульте оказалась 20-летняя молодежь

В последнее время все больше молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет становятся подвержены инсульту. Фото: Евгения ГУСЕВА

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание уже на протяжении десятков лет стойко держится на втором месте среди главных причин смертности. Однако в последнее время все больше молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет становятся подвержены инсульту. Почему болезнь активно молодеет и что нам делать, чтобы не попасться в тиски инсульта? «Комсомолка» поговорила с врачом-неврологом, заведующей Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астандой Мушба.

Одной из основных причин инсульта врач-невролог называет атеросклероз. При значимом атеросклеротическом поражении сосудов головного мозга маленький кусочек от бляшки может отлететь в мозговой сосуд, тем самым закупоривая его. Так развивается ишемический инсульт. Есть и группа причин инсульта, которые связаны с сердцем и ведущее место здесь занимает фибрилляция предсердий (то есть неритмичная работа сердца).

Чего опасаться молодым?

- Фибрилляцию предсердий достаточно сложно уловить. Для этого нужен длительный мониторинг ритма сердца. Я бы даже отдельно акцентировала внимание на том, что пациентам с инсультом следует проводить более длительный мониторинг сердечного ритма, чтобы выявить фибрилляцию предсердий, - отмечает врач-невролог Астанда Мушба. – Из редких причин инсульта – нарушение свертываемости крови. Этим моментам стоит уделять внимание, особенно – у молодых пациентов, когда не выявлены те самые значимые атеросклеротические бляшки в сосудах или мы не находим фибрилляцию предсердий, клапанную патологию и другие причины инсульта. И именно у молодых пациентов следует делать акцент на нарушении свертываемости крови. Это возможно сделать при помощи специальных анализов, которые покажут, есть ли «поломка» в системе коагуляции. Генетика – тоже актуальный момент. Существует целый спектр анализов на выявление генетических причин инсульта.

Важно оценить липидный спектр крови Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 шагов, чтобы защитить себя от инсульта

Пока в медицине нет отдельного скрининг анализа, который говорил бы о том, что человек может заболеть инсультом. Но в наших силах сделать 5 простых шагов, которые помогут вовремя понять: есть угроза развития инсульта или нет.

1. Следует хотя бы раз в год пройти исследования сосудов шеи

2. Пройти УЗИ сердца.

3. Сделать суточный мониторинг ЭКГ по методу Холтера.

4. Записаться на осмотр у невролога.

5. Важно оценить липидный спектр крови (позволяет оценить обмен жиров, - прим. ред.).

- Все эти меры важны для диагностики. А в повседневной жизни нам важно поддерживать движение – лучше избегать гиподинамии, быть в активности, поменьше употреблять животных жиров, - рекомендует врач-невролог Астанда Мушба.

Когда вы обязаны вызвать “скорую”

Есть симптомы, которые говорят о том, что нужно срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Это тест под названием “лицо – рука – речь”.

1. Если внезапно у человека появляется асимметрия лица, слабость лицевой мускулатуры с одной стороны.

2. Ослабела рука, тоже с одной стороны (бывает, что может ослабеть и одна нога).

3. Нарушилась речь, стала нечеткой и невнятной или человек просто не может говорить.

! При этих симптомах тот, кто находится рядом, должен немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Также стоит обратиться к врачу, если у вас появляются:

- постоянные и интенсивные головные боли,

- головокружения,

- неустойчивость при ходьбе.

- Это не обязательно связано с инсультом, но для таких симптомов может существовать неврологическая причина. Врач-невролог распишет оценит ваш неврологический статус, составит для вас необходимый план обследования. Если есть колебания артериального давления, то следует обратиться за обследованием к кардиологу, - говорит Астанда Мушба.

Постоянные и интенсивные головные боли - один из признаков инсульта Фото: Иван ВИСЛОВ

КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- Для собственной защиты обязательно соблюдение всех предписанных профилактических мер. А что касается борьбы со стрессом, это непростой вопрос. Наверное, каждому в своей жизни стоит найти хобби или занятие, на которое можно переключиться, чтобы не погружаться с головой в ситуацию с пандемией. Выбор тут стоит делать индивидуально. Главное, чтобы это вас радовало и являлось источником удовольствия, - рекомендует врач-невролог Астанда Мушба.