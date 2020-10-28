Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 28 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Армия Азербайджана нанесли удары по Шуши и Степанакерту Фото: REUTERS

ЧТО ГОВОРЯТ В БАКУ

"Сообщение армянских СМИ о якобы обстреле Азербайджанской Армией родильного дома в Ханкенди является целенаправленно тиражируемой дезинформацией. Подобной информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного им некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы. Территории Геранбойского и Тертерского районов подвергаются обстрелу, - заявляет сайт Минобороны Азербайджана.

Бакинские СМИ цитируют выступления своих политиков: "Азербайджанская Армия никогда не берет на прицел гражданское население. А распространенная армянской стороной информация о якобы ракетном обстреле Шуши и Ханкенди Азербайджанской Армией является ложной".

Можно также часто встретить следующие заявления: "Азербайджан соблюдает режим гуманитарного прекращения огня".

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Барде в результате ракетного нападения армянских вооруженных сил, желаю скорейшего выздоровления раненым. Месть жителей барды не останется на месте, и оккупантам будет дан достойный ответ", - пишет на своей странице в интернете президент Азербайджана Ильхам Алиев.

АРЦАХ ПЕРЕШЕЛ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

"Армия Азербайджана нанесли удары по Шуши и Степанакерту. Города обстреливаются ракетной системой залпового огня "Смерч". Среди мирного населения есть один погибший и двое раненых, - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Республики Арцах.

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявляет, что ракеты азербайджанской армии угодили в родильный дом Степанакерта.

"Информация о потерпевших уточняется, - пишет она.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли удар из РСЗО "Смерч" по городу Барда, безосновательное и лживое. Ни одна ракета не была выпущена с ВС Армении или Арцахской оборонной армии в указанном направлении", - делает заявление Минобороны Армении.

Ведомство также информирует, что "параллельно с военными действиями в мирных населенных пунктах Баку усилило действия в Аветараноцком ущелье", а еще о нескольких сбитых ударных беспилотниках.

ВОКРУГ КАРАБАХА

Аналитические материалы различных военных экспертов свидетельствуют о том, что Азербайджан потерял темп наступления и завяз в неразрешимом конфликте, который в обозримом будущем будет невозможно решить военным путем.

"Армия Арцаха с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) научилась сбивать и сажать боевые беспилотники на которые делали ставку в Баку. Операция силами сухопутных войск в горах без прикрытия летающих дронов-шахидов уже совершенно другая история, которая может привести к более ощутимым невосполнимым потерям для Баку", - отмечают эксперты.

Боевая авиация Азербайджана также лишена воздушного маневра над территорией Армении, так как она имеет полное право защищать свое воздушное пространство, и как страна-член ОДКБ может рассчитывать на военную помощь России.

Борьба с террористами, которые могут просочиться в Закавказье, продолжается также и на дальних подступах к России.

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", — заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Так Эрдоган отреагировал на уничтожение тренировочных лагерей террористов, что находились в сирийском Хариме (провинция Идлиб). По некоторым данным российский истребитель нанес по ним точечный удар, которых сразу уничтожил 78 боевиков, а еще 90 лишил здоровья. Сообщается, что группы бандитов несколько дней готовили к боевым действиям в Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе стал причиной международного конфликта между Турцией и Францией, которые стали отзывать своих дипломатов. Беспорядки выплеснулись уже на улицы. Вооруженные ножами и молотками турки изувечили во Франции представителей армянской общины, которые вышли на митинг в поддержку Нагорного Карабаха.

А в Москве сотрудники ФСБ России задержали лидеров азербайджанской националистической группировки "Во Благо Общего Народа" (ВБОН) Рагима Байрамова и Романа Агаева, охотившихся за блогерами, которые в сети поддерживали армию Арцаха и Армению. У них изъяли глушитель к пистолету, 19 мобильных телефонов, религиозную литературу, а также около 10 миллионов рублей и почти миллион рублей валютой. Своих жертв азербайджанские националисты заставляли извиняться на видеокамеру. Следователи выявляют остальных членов этой националистической группировки.

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