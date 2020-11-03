Здоровый кишечник – сильный иммунитет

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Здоровье кишечника имеет важнейшее значение для здоровья всего организма. Кишечник называют «вторым мозгом» человека, он поддерживает в нашем теле правильный метаболизм (обмен веществ) и иммунное равновесие.

Почему здоровье кишечника важно для иммунитета?

Слизистая оболочка кишечника состоит всего из одного слоя клеток, но имеет огромную площадь – около 250 квадратных метров, то есть почти как теннисный корт. Такая площадь получается за счет того, что слизистая собрана в складки. Продолжительность жизни клеток не превышает нескольких дней, то есть они постоянно обновляются. С пищей мы поглощаем большое количество чужеродных веществ, токсинов и бактерий – поэтому, конечно, именно в кишечнике происходит первичная «тотальная проверка» и борьба с вредными веществами, и природа так сделала, что через целостную кишечную стенку большинство вредных вещества не проникают в кровь. Иммунная система ответственна за активацию специфического клеточного и гуморального иммунитета, а также стимулирует неспецифический иммунитет, продукцию в организме интерферонов, что тоже помогает нам противостоять патогенным вирусам, бактериям, токсинам и аллергенам.

Чтобы иммунная система работа эффективно, около 80% всех иммунокомпетентных клеток всего организма находятся именно в кишечнике. Здесь сразу можно сказать о помощниках иммунитета – кишечной микрофлоре. В чем же ее полезное значение и почему до 20% принятой пищи человеком расходуется на питание микрофлоры кишечника?

Доказано, что микрофлора кишечника помогает восстановлению слизистой оболочки кишечника, способствует формированию устойчивости к кишечным инфекциям, влияет на местный иммунитет, улучшает усвоение лактозы, оказывает антиканцерогенное влияние на толстый кишечник, уменьшает риск аллергических реакций и влияет на уровень липидов в крови. [1]

Почему равновесие микробиоты может быть нарушено?

Удивительно, но факт, кишечная микробиота очень многообразна и достигает в количестве 100 триллионов бактерий в тонкой и толстой кишке, которые могут весить в совокупности до 2,5 килограммов. Кишечную микрофлору представляют более 500 видов различных микроорганизмов, которые делятся на 3 типа. Первый тип – главная микрофлора, это постоянно проживающие симбионтные микроорганизмы (такие как лактобактерии и бифидобактерии), они доказали на протяжении сотен тысяч лет то, что кишечник человека – их дом, именно они, «неутомимые труженики», помогают поддерживать здоровье и защищают при появлении «чужаков». Под вторым типом бактерий скрываются условно-патогенные и сапрофитные микроорганизмы, в норме их доля не превышает 1% от всей микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Принцип соперничества бактерий первых двух видов простой – конкуренция за питание и место в пристеночном пространстве кишечника. В норме полезные бактерии сильнее и всегда побеждают в этой борьбе. Но, к сожалению, существует ряд вредных факторов, которые значительно ослабляют полезные бактерии: жизнь в мегаполисе с его постоянными стрессами и нерегулярным питанием, уменьшение в рационе пищевых волокон и, конечно же, прием антибиотиков. Есть еще третий тип бактерий – это транзиторные бактерии, которые обычно долго не задерживаются в кишечнике, но ни значимого вреда, ни пользы за время своего пребывания не приносят.

Как влияют антибиотики на микрофлору кишечника?

Антибиотики активно вошли в мировую практику во время Второй мировой войны, и их применение спасло и продолжает спасать многие миллионы человеческих жизней, тем более, когда во всем мире ведется борьба с COVID (осложнения в виде пневмонии). Но ученые обращают внимание на негативное влияние антибиотиков на микрофлору кишечника, что сопровождается на практике не только характерными симптомами (диарея, запор, метеоризм), но и снижением иммунитета. Почему так происходит? Антибиотики, как правило, обладают определенным механизмом действия, например, они разрушают клеточную стенку, но под этот механизм подпадает и конкретный патоген, ради которого применяется антибиотик, а также десятки других видов бактерий, многие из которых являются полезными и нужными для здоровья кишечника. И когда «патогенная микрофлора», не чувствуя соперничества, начинает усиленно размножаться, баланс смещается в пользу патогенных. Особенно опасен рост клостридий – тогда высока вероятность даже обращения для лечения этой инфекции в стационар. Ускорить восстановление полезной микрофлоры сможет «полезный десант» из пробиотических бактерий в виде пищевых продуктов, которыми они богаты (кисломолочные продукты), или в виде пробиотиков. Таким образом, принимая по назначению врача курс антибиотиков, нужно подумать о сохранении баланса кишечной микрофлоры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зачем нужны пробиотики и пребиотики?

Пробиотики – это живые пробиотические бактерии, которые умеют бороться с патогенными бактериями, но от их количества зависит, кто победит в этой борьбе за место «под солнцем». По данным ученых, пробиотик должен содержать достаточное количество живых пробиотических бактерий в суточной дозировке – не менее 1 миллиарда. При этом штаммы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы не погибнуть в агрессивной среде верхних отделов желудочно-кишечного тракта. [2]

Пребиотики – это пищевые волокна, которые являются субстратом питания полезных лактобактерий и бифидобактерий, способствуя их активному росту. Кроме того, пребиотики превращаются в просвете кишечника в короткоцепочечные жирные кислоты, которые также необходимы для поддержания нормальных метаболических процессов в кишечной стенке. [3] Благодаря этому не только правильно происходит переваривание пищи и всасывание полезных веществ, но и оптимизируются обменные процессы. Наиболее известным пребиотиком является инулин, он содержится в чесноке, топинамбуре и цикории.

Доказано, что инулин может выборочно стимулировать рост и развитие полезной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, влияет на перистальтику кишечника, всасывание воды, натрия, хлора, магния и кальция; модулирует секрецию гастроинтестинальных пептидов, в частности грелина, ответственных за регуляцию аппетита, массы жировой ткани и толерантность к глюкозе. [4]

Что же нового предлагает мировая фармацевтическая промышленность тем, кто заботится о микрофлоре кишечника и присматривается к таким средствам, в которых одновременно есть не только пробиотики, но и пребиотики. Это Флориоза – современный итальянский пре- и пробиотик для физиологичного восстановления микрофлоры кишечника.

В чем преимущества Флориозы?

1. Флориоза – это особые штаммы пробиотических бактерий.

Основное отличие пробиотических штаммов бактерий Флориозы – это их высокая кислото-, пепсино- и желчеустойчивость и повышенные адгезивные (контактные) свойства к слизистой оболочке ЖКТ. Поэтому для таких штаммов уже не нужна капсула, и они могут действовать на всем протяжении ЖКТ. [5]

2. Флориоза содержит высокую концентрацию пробиотических бактерий – 3 млрд в одном саше.

Чтобы визуально представить это количество, можно сказать, что их содержание всего в двух саше сопоставимо с населением Земли. При этом в ряде других пробиотиков их количество в 100 раз меньше. Благодаря высокой дозировке Флориозу достаточно применять всего один раз в день, курсом 10–20 дней. [5]

3. В состав Флориозы входит инулин – это сложный углевод, который выполняет функцию пребиотика.

Включение пребиотика положительно влияет на состав и активность лактобактерий и бифидобактерий. Кроме того, в процессе метаболизма из инулина в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые улучшают защитную функцию кишечника и иммунный ответ организма. 3 Благодаря тому, что Флориоза выпускается в саше, в которое вмещается больше инулина, чем в капсулу, за один прием можно получить сразу 800 мг пребиотика. [5]

4. Флориоза усилена витаминами группы В.

Снабжение организма витаминами и минеральными веществами напрямую зависит от состояния микрофлоры кишечника. Поэтому при нарушении баланса кишечной микрофлоры важно компенсировать недостаток витаминов, в частности группы В, которые играют важную роль в обмене веществ. Витамины группы В отвечают за нормальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой систем и органов ЖКТ, восполнение дефицита витаминов группы В может способствовать нормализации кишечной моторики. [6]

5. Флориоза разработана и производится в Италии.

Флориоза производится по технологии лиофилизации, что сохраняет жизнеспособность пробиотических бактерий на протяжении всего срока годности и обеспечивает удобство использования – хранить в холодильнике Флориозу не нужно. [5]

RU.77.99.11.003.E.001326.04.19

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