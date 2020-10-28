"Как жаль ее": Вера Алентова поразила своим видом

Вера Алентова и Дарья Повереннова. Фото: Instagram.com

Вера Алентова несмотря на свой солидный возраст продолжает играть в театре и снимается в кино. 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" известна своей любовью к преображениям. Она по-прежнему привлекает к себе внимание поклонников. На днях Вера Валентиновна встретилась со своей партнершей по спектаклю "Роковое наследство" Дарьей Поверенновой.

Поклонники не узнали Веру Алентову на фото, которое опубликовала в блоге Дарья Повереннова. Актрисы сделали селфи. Вера Валентиновна в последнее время почти не выходит в свет без очков, прикрывающих половину ее лица. На снимке Поверенновой она позирует без любимого аксессуара.

"Не играли наш спектакль и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года!.. Все также бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение! Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой артисткой! А какой ваш любимый фильм с участием Веры Алентовой?", - поинтересовалась у подписчиков Дарья.

Однако лицо Алентовой вызвало оторопь у поклонников. Они стали обсуждать внешний вид кумира.

"На себя не похожа, ох уж эти операции", "Дай Бог ей здоровья", "Если бы не написали, я бы не узнала Алентову... Печально", "Не надо выставлять фото и ждать, что все будут охать и ахать от умиления! Правда в том, что у нее неудачная пластика и это факт!", "Подумала что это Евдокия Германова... Совсем не узнаваема стала Вера Валентиновна... Но как актриса она супер. Видела на сцене еще до всех модификаций", "Оторвать бы руки тем, кому доверила свое лицо Алентова", "Пластика ее устрашила", "Веру Валентиновну ждет участь Людмилы Гурченко. По крайней мере с лицом! Зачем такие эксперименты, стареть надо с умом! Увы...", "Алентова своей неудачной пластикой себя изуродовала до неузнаваемости! Зачем? Ответа нет, и жалко и глупо...", "Надо стареть достойно...", "Выглядит Алентова здесь не очень... Мягко говоря.. И что за макияж? И льстить особо не хочу", "Как жаль ее", - делятся мнением пораженные фолловеры.

Отметим, в 2009 году появилась информация, что Алентова сделала неудачную пластику лица. Тогда все обсуждали, как изменилась актриса. Якобы хирургическое вмешательство сказалось на мимике, исказило форму глаз, а также изменило очертания губ звезды. Недавно ходили слухи, что актриса вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию. Сама Вера Валентиновна предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах. Зато она охотно рассказывает, как можно похудеть. По ее словам, просто нужно закрыть рот. "Секрет простой - нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное. Потому что все остальное: морщины и прочее, конечно, выдают возраст, но, если ты в этом тонусе остаешься, то и чувствуешь себя прекрасно... Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой, чтобы эти вещи ей шли и на ней сидели", - делилась Вера Валентиновна.