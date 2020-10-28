Шашлыки из баранины, тигровые креветки, филе семги: Михаил Ефремов может заказать в камеру целый банкет

Михаилу Ефремову разрешено заказывать в камеру шашлыки и тирамису Фото: Борис КУДРЯВОВ

Меню тюремного кейтеринга более, чем богатое. А местами еще и бюджетное. Найти здесь блюдо можно на любой вкус и кошелек. Так прокомментировал новость о заказе Михаилом Ефремовым гуся с яблоками вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

К примеру, для повседневных нужд арестантов здесь можно найти комплексные обеда, которые стоят по 319 рублей. Сюда входит и суп, и второе, и салат. При этом можно заказать веганский обед или блюда для правильного питания с продуктами, приготовленными на пару.

Свое меню есть для тех, кто жить не может без фастфуда. За умеренную цену прямо в камеру могут доставить гамбургеры, горячую пиццу или сэндвичи.

В сладком заключенным тоже отказывать себе не приходится. Служба кейтеренга предлагает как обычный шоколад и батончики, так и изысканные десерты. К примеру, заказать можно тирамису или легендарную «Прагу», есть даже торт «Министерский» по цене 928 рублей за килограмм.

«Примечательно, что для такой службы доставки нет ограничений по весу заказа. Для обычных передач ограничение составляет 30 килограммов. Заказывают арестанты еду часто. Чаще всего комплексные обеды», - цитирует Мельникова сайт mk.ru.

Отмечается, что при желании заключенные могут закатить в камере настоящий банкет. В меню тюремного стола входят шашлыки из баранины, говядины и свинины. Бараний самый дорогой, стоит 1700 рублей за порцию 400 граммов. На столе заключенного в СИЗО также могут оказаться тигровые креветки, филе семги с сыром и буженина с чесноком и оливками. На закуску – соления, кордон блю и чахохбили.

Напомним, ранее сестра Ефремова Анастасия сообщила «КП», что с Михаилом все в порядке. Она рассказала, что артист смог найти общий язык с сокамерниками и недавно устроил для новых знакомых банкет, заказав в камеру гуся с яблоками.

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