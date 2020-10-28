Бизнесу придется стать «зеленым»

Дмитрий Горшков: «Охрана окружающей среды - задача для всех нас» Фото: Артем КИЛЬКИН

Забота об экологии – это сейчас задача всех: и власти, и бизнеса, и общественных организаций, и простых жителей. Причем во всех странах, потому что экосистема планеты – общая. Эту важную проблему обсуждали в рамках XI Международного форума «Экология», который прошел в Санкт-Петербурге.

Важная тенденция - в процесс защиты окружающей среды в последнее время активно включились многие промышленные корпорации. Но, к сожалению, многие из них делают это лишь для собственного пиара.

- Для бизнеса работа по сохранению биоразнообразия должна быть не в формате пиар-акции или благотворительности. Должна быть системная деятельность. К сожалению, некоторые предприятия оказывают сильное антропогенное воздействие, стараются максимально почистить свою карму. Но это не всегда удается, потому что некоторые производства такие черные, что отмыться до зеленого или хотя бы придать небольшой зеленый оттенок им очень сложно, - говорит Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Экология и экономика становятся ближе. Например, все более актуальным становится такое направление, как «зеленая экономика». Предприятия проявляют интерес к тому, каким образом они могут трансформироваться, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Тем более что для многих это еще и вынужденная мера.

- В этом году мы убедились в роли общественности в расследовании, в освещении некоторых аварий, происшествий, которые происходили в России. Местные жители часто являются не просто глазами контролирующих органов, но и совестью тех компаний, которые произвели то или иное воздействие на окружающую среду, пытаясь скрыть оказанный вред или умолчать о нем. В современной ситуации это далеко не всегда удается, - говорит Дмитрий Горшков.

По его словам, нужно принять закон об открытости экологической информации. Чтобы у всех желающих был доступ к открытым данным о состоянии окружающей среды.

- Кроме того, стоило бы регулировать и иногда снижать градус полемики и адекватность освещения той или иной ситуации. Потому что иногда бывает несколько излишен алармизм, притом что ситуация не такая уж катастрофическая, - добавляет директор WWF России, имея в виду в том числе и недавнюю ситуацию на Камчатке. - Тем не менее здорово, что информация появилась в соцсетях. К ней было столько внимания. И это, наверное, один из положительных кейсов, когда региональная власть была полностью открыта, готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. И не просто готова к диалогу, а координировала проблему.

СПРАВКА «КП»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) - одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций. Она работает в 100 странах мира и объединяет около 5 миллионов постоянных сторонников. Миссия WWF - в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель - сохранение биологического разнообразия Земли. В России у организации – 25 тысяч сторонников. Официальный сайт WWF России - https://wwf.ru/.