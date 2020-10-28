Рыдала по ночам, а в кадре улыбалась: как ведущая "Спокойной ночи, малыши!" пережила страшную смерть сына

Татьяна Судец пережила страшное горе

Ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" Татьяна Судец пережила страшное горе. Ее сын Андрей был жестоко убит, когда ему исполнилось 24 года. Звезда экрана признается - время совсем не лечит. С момента трагедии прошло 28 лет, но знаменитость по сей день льет слезы и ее сердце разрывается от боли.

С 1972 года Татьяна Судец начала работать диктором на Центральном телевидении. Она вела программы "Время", "Голубой огонек", "Песня года". Но для большинства зрителей она "тетя Таня" из "Спокойной ночи, малыши!". Тогда мало кто знал, что Судец, улыбаясь в кадре, переживает страшное горе.

Знаменитый диктор расплакалась в гостях у Леры Кудрявцевой. Женщина рассказала, что ее сын Андрей в 1992 году отправился в гости в загородный дом друга. Приятель бросил его там в компании сомнительных людей. Грабители раздели парня, страшно избили и оставили умирать в подмосковной глуши. Только через месяц Татьяна Александровна нашла тело 24-летнего наследника.

"У него 14 ребер было сломано. Они сняли с него всю одежду, забрали деньги. Забили его до смерти, а потом закопали под грудой щебня. Умер от болевого шока. Его нашли в одном носке и трусах. Я была на судебном процессе. Пыталась выяснить, зачем они это сделали. А они боялись, что, если оставят сына в живых, он их убьет", - делилась Судец.

Она призналась, что едва не потеряла рассудок после смерти Андрея. Она рыдала в подушку по ночам, хотя днем в кадре радостно улыбалась, глядя в камеру. "Пережить потерю ребенка своего - это очень страшно", - сообщила 73-летняя артистка в эфире программы "Секрет на миллион".

Спасла ее младшая дочь Дарья. "Мне говорили, что у меня дочка осталась. Но это не взаимозаменяемые детали: сын и дочь", - признается звезда телевидения.

Пережила Судец и драмы в личной жизни. Она трижды была замужем, но все браки закончились разводами. Первый брак звезды телевидения закончился быстро. Знаменитость вышла замуж за поклонника Анатолия Грушина. Он выполнял любые капризы молодой супруги, но так и не смог добиться от нее взаимности. Татьяна Александровна признавалась, что почти сразу поняла, какую ошибку совершила, выйдя замуж за нелюбимого человека. Тем не менее, в этом союзе у Судец как раз и родился сын Андрей.

Совсем иные чувства испытывала диктор ко второму возлюбленному Владимиру, сыну маршала авиации Судца. С ним ведущая познакомилась на фестивале советско-монгольской молодежи: мужчина работал военным переводчиком. Между ними вспыхнула страсть, и бурный роман быстро вылился в брак. Казалось, эти отношения должны были принести Татьяне семейное счастье. Но избранник много пил и изменял ей. Даже общая дочь Дарья не удержала пару от развода.

Пагубное пристрастие к алкоголю имел и третий муж Татьяны Александровны. "Врагу не пожелаю жить с алкоголиком. Когда твой муж или ребенок пьет, это ужасно. Это страшная зависимость, меняющая человека. Справиться с ней могут немногие. Но Мишу я очень любила", - рассказывала артистка о Михаиле Мирошникове. Когда он уходил в запои, то в состоянии алкогольного опьянения позволял себе поколачивать избранницу.

Сейчас звезда одинока. Только забота о дочери и внуках осталась единственным способом ведущей отвлечься от мыслей о невосполнимой потере.