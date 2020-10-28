Ученые обсудили универсальную интеллектуальную модель аль-Фараби

Посольство Республики Казахстан в России провело «круглый стол», посвященный1150-летию восточного мыслителя аль-Фараби, родившегося на территории современного Казахстана. Форум получил название «Универсальная интеллектуальная модель аль-Фараби», он прошёл в режиме online. На виртуальной площадке выступили представители академических кругов и государственных органов России и Казахстана, преподаватели философии и докторанты. Их беседа продолжалась более двух часов.

Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед аль-Фараби (872-970) оставил яркий след в развитии философской мысли. Его называют вторым после Аристотеля «Учителем человечества». Аль-Фараби был не только одним из крупнейших представителей средневековой восточной философии, но еще и математиком, теоретиком музыки, политическим мыслителем.Участники «круглого стола» говорили об актуальности его учения для современного мира.

Аль-Фараби известен как автор комментариев к сочинениям Аристотеля и Платона. В свою очередь, его труды оказали влияние на таких известных философ Средневековья, как Ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, и Ибн Рушд (известен в Европе как Аверроэс), на философию и науку средневековой Европы. Родившийся на территории Туркестанской области современного Казахстана мыслитель синтезировал языческую античную философию и догматику монотеизма, которую он исповедовал, будучи мусульманином. Его перу принадлежит концепция государства, основанного на нравственных принципах, призванного делать своих граждан счастливыми.

В нынешнем году Казахстан отмечает юбилей аль-Фараби. Каково всемирно-историческое значение его трудов? В чём состоит актуальность прозрений философа для современного человечества? Могут ли его взгляды и концепции стать основой национальной идеи Казахстана?Эти вопросы обсуждались на «круглом столе», организованном посольством Казахстана в России.

«В духе глобальной гражданственности»

Открывая форум, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев сказал, что автор «Трактата о взглядах жителей добродетельного города», написанного в 948 году, опередил своё время на несколько столетий. Посол отметил, что аль-Фараби знал огромное количество иностранных языков, был пионером во взглядах на развитие государства. Его теории актуальны сегодня и представляют большой интерес не только для представителей академических кругов.

Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби академик Галымкаир Мутанов подчеркнул, что в основе философских интуиций аль-Фараби лежит разум, который философ наделяет базовой созидательной функцией. В современном мире воспитание разумных граждан является первостепенной задачей, для выполнения которой фундаментальное значение приобретают университеты, считает ректор. Они призваны не просто готовить специалистов в отдельных областях знания, но и воспитывать студентов «в духе глобальной гражданственности».

Академик напомнил тезис аль-Фараби о том, что знание без воспитания способно принести вред, а не пользу. «Университеты должны готовить специалистов, формируя в них высокие человеческие качества», - подчеркнул Галымкаир Мутанов.

Доктор философских наук, профессор Института востоковедения Тауфик Камель Ибрагим назвал аль-Фараби «первым крупным реформатором и модернизатором исламской мысли». По словам профессора, одно из главных философских открытий мыслителя состояло в отрицании границ между тем, что Бог открывает людям в Священных Текстах, и тем, что Он сообщает человеческому разуму в книгах философов. С точки зрения Тауфика Камеля Ибрагима, концептуализированный аль-Фараби союз ислама и других религий является крайне востребованным в современном мире.

Представитель Туркестанской области в Сенате Республики Казахстан Алимжан Куртаев отметил, что находящийся на территории его региона город Отрар, в котором родился аль-Фараби, был крупнейшим торговым, научным и культурным центром средневекового Востока. Во времена великого философа в Отраре находилась библиотека, считавшаяся второй в мире после Александрийской. «Глубокое всестороннее изучение наследия Аль-Фараби – требование времени», - считает сенатор.

«Праздник души и ума»

Переводчик средневековой восточной литературы, арабист и тюрколог Зифа-Алуа Ауэзова рассказала, что в Нидерландах, где она обучает студентов, в библиотеке Лейденского университета в хорошем состоянии хранятся некоторые рукописи аль-Фараби, доступные для специалистов. Для неё наследие аль-Фараби является «праздником для души и ума». Исследовательница трудов философа считает, что в XXI веке они требуют комментариев современных интерпретаторов для более глубокого осознания заложенных аль-Фараби идей и концепций.

Зифа Ауэзова отметила огромное воздействие трудов аль-Фараби на формирование философского дискурса в средневековой Европе в эпоху, когда в ней господствовала схоластика. Она также упомянула, что аль-Фараби выступал защитником религиозной свободы воли, он считал, что справедливый правитель обязан обладать качествами философа, и воспевал стремление человека к познанию. Кстати, о ценности обретения знаний писал не только средневековый мыслитель, но и сравнительно недалекий от нас по времени основоположник казахской словесности поэт Абай (1845-1904), юбилей которого сейчас также отмечается в Казахстане.

Научный советник Центра аль-Фараби, доктор философских наук, профессор Жакыпбек Алтаев напомнил, что аль-Фараби был не только философом и математиком, но и основоположником музыковедения. Профессор говорил об исследовании аль-Фараби темы гармонии звуков и чисел, на основе которых мыслитель написал «Большую книгу музыки». Этот труд был переведен на латынь в XV веке, позже - на другие языки, включая русский. Аль-Фараби виртуозно играл на музыкальных инструментах, изучал характер звуков, применяя для этого математический анализ. В 2008 году «Большая книга музыки»впервые вышла на казахском языке.

Старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Наталия Ефремова назвала аль-Фараби основоположником одного из фундаментальных направлений восточной философии, развивавшего античную мысль, в первую очередь Аристотеля и Платона. Аль-Фараби жил и творил в эпоху подъема мусульманской цивилизации, он транслировал интеллектуальной элите своего времени идеи античной философии. Одной из исторических заслуг мыслителя является синтез двух философских традиций, до той поры существовавших автономно: это античная, т.е. языческая культура, и монотеизм. Позже идею этого синтеза подхватит иудейский философ Моисей Маймонид, которого внимательно изучали в средневековой Европе. «Идеи аль-Фараби не покрыты пылью, они имеют не только архивное значение», - считает Наталия Ефремова.

Часть культурного кода

Заведующая отделом философии Института философии, политологии и религиоведения Комитета по науке Министерства образования и науки Республики Казахстан Галия Курмангалиева назвала наследие Аль-Фараби неотъемлемой частью культурного кода казахского народа. Она считает, что изучение трудов этого мыслителя необходимо для понимания казахской идентичности, при этом необходимо учитывать, что национальная культура одновременно соседствует и со славянством, и лежит в рамках тюркского культурного мира.

Наследие аль-Фараби является частью транснационального феномена, оно вписывается в современный философский дискурс, считает Галия Курмангалиева.

Кинорежиссёр, генеральный директор компании «Казахфильм», автор недавно вышедшего фильма об аль-Фараби Сергей Азимов надеется, что пропаганда наследия аль-Фараби не закончится с завершением празднования его юбилея в Казахстане.Средневековый философ должен стать духовным учителем современного казахского народа, для этого требуются усилия популяризаторов его наследия, считает режиссер.

«Открытие аль-Фараби- впереди», - сказал Сергей Азимов.

Закрывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев обратил особое внимание на предложение учредить специальную стипендию для молодых учёных, изучающих и популяризирующих наследие аль-Фараби.