«Зеленая» энергетика в ближайшее время не заменит нефть и газ

Синица в руках или журавль в небе? Этим выбором маются все люди, независимо от статуса. Вот и в энергетике все громче слышен хор голосов нефтяников, которые советуют властям не забывать о развитии традиционных отраслей, уповая на «зеленые» технологии.

«Независимо от краткосрочной нестабильности, мы должны оставаться в безопасности, поддерживать целостность наших операций, повышать эффективность и продолжать инвестировать», - цитирует Financial Times главного исполнительного директора компании ExxonMobil Даррена Вудса.

ЧИСТАЯ НЕ ПОТЯНЕТ

«По мере того, как мы внимательно изучаем факты и различные экспертные оценки, мы приходим к выводу, что потребности общества будут способствовать более активному использованию энергии в ближайшие годы - и постоянной потребности в продуктах, которые мы производим», - пояснил Даррен Вудс.

Известный управленец считает, что произойдет глобальный энергетический переход. Это позволит решить проблему выбросов. Но при этом нефть останется одной из основ мировой экономики. По его оценкам, в 2040 году спрос достигнет 111 млн. баррелей в день, по сравнению с примерно 100 млн. баррелей в 2019 году. Повышение добычи на объем, равноценный добавлению еще одной Саудовской Аравии, возможно, понадобится просто для попытки удовлетворить этот предполагаемый дополнительный спрос на нефть.

По словам главы Exxon, даже если мир успешно будет следовать политике целей Парижского климатического соглашения, под которыми подразумевается значительное падение мирового спроса на нефть, все равно потребуются огромные дополнительные инвестиции в нефтегазовые проекты. По расчетам Международного энергетического агентства, в соответствии Парижскими соглашениями и с имеющимся сценарием устойчивого развития общие инвестиции в нефть и газ к 2040 году должны составить 13 трлн долл.

К похожим выводам приходят и в Соединенных Штатах, где лобби возобновляемой энергетике как нигде сильно. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на недавних предвыборных дебатах отметил, что «уход от нефти» случится не раньше 2050 года.

Тема будущего энергетики поднималась и в недавнем выступлении главы «Роснефти» Игоря Сечина в Вероне. В своем докладе россиянин отметил, что возобновляемая энергетика не сможет в ближайшее время удовлетворить спрос на энергоносители. И по технологическим, и по экономическим причинам.

Дискуссию о будущем нефти подхватило экспертное сообщество…

«ОНИ ХОТЯТ ИМЕТЬ СВЕТ, ХОЛОДИЛЬНИК…»

«Давайте зафиксируем, что спад спроса на энергоносители, который пережили этой весной, был в пять раз больше, чем в конце 2008 года, когда было обострение глобального экономического кризиса. То есть это была очень, очень глубокая яма. Мы сейчас из этого провала выбираемся, и спрос на энергоносители будет восстанавливаться даже при неблагоприятных эпидемиологических сценариях», - отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Для этого существуют три основные причины. Первая - 800 млрд. человек – а это больше 10% человечества! – до сих пор не имеют доступа к электричеству. Они хотят иметь свет, холодильник, кондиционер… Рост спроса на энергию означает увеличение спроса на углеводороды. Потому что «зеленая» энергия по-прежнему дорогая. Несмотря на снижение ее себестоимости, она все равно будет оставаться дорогой всегда.

Вторая причина необходимости уделять внимание развитию нефтяной отрасли - происходит очень серьезное выбытие старых месторождений. Хорошо известные месторождения исчерпываются, взамен им будут осваиваться новые. А это спрос на инвестиции, на работу нефтяных и газовых компаний. По имеющимся прогнозам, спрос на нефть будет расти на 0,6% в год, спрос на газ - на 1,3% в год, а потребность в нефти и газе с новых месторождений будет увеличиваться, соответственно, на 8 и 6 процентов в год. Тот случай, когда, чтобы не стоять на месте, но медленно идти вперед, нужно очень быстро бежать.

«И, наконец, третье и самое, на мой взгляд, важное, - отмечает Михаил Делягин. - Экономика будет восстанавливаться. Она будет восстанавливаться не так быстро, как в Китае, но даже если допустить локдауны, они будут менее масштабны, чем были».

БИОТОПЛИВО ПРИ СГОРАНИИ ПРОИЗВОДИТ ТОТ ЖЕ CO2

«Вот этот хайп, а по-другому я его назвать не могу, вокруг «зеленой» энергетики – всего лишь способ западных стран переложить свои проблемы на плечи развивающихся стран», - уверен известный публицист, политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Эксперт отмечает, что две такие разнонаправленные организации, как ОПЕК и Международное энергетическое агентство, исходят в своих долгосрочных прогнозах от роста потребления углеводородов в 0,8% в год. То есть к 2040-му это должно составить порядка 20% прироста. По большому счету, битва идет не вокруг сторонников или противников Греты Тунберг со «злодеями». Идет битва лоббистов вокруг огромного объема денег, который вклинится как в углеродную энергетику, так и в «зеленую».

«Тут надо еще один момент понимать. Что значит чистая как бы энергетика? – задает риторический вопрос Леонид Крутаков. - Я что-то про запасы водорода в природе не слышал. То есть его будут производить из газа, который сегодня опустили в цене ниже рентабельности. То есть, водород должен быть дороже. А если говорить про биотопливо, например, масло или спирт из турнепса, его же надо тоже произвести. А потом, при сгорании он производит тот же самый CO2, что и бензин, понимаете?»

«ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ НА ЛУНУ ВЫВОЗИТЬ?»

«И «Роснефть», и ExxonMobil занимаются научным анализом данных в этом направлении. Я бы сюда добавил еще BP, которые делают ежегодные доклады на эту тему, - сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. - И все три источника сходятся в одном: вот это сумасшествие по низкоуглеродным сценариям, оно с определенной целью развивается. И BP, и «Роснефть», и ExxonMobil считают, что в базовом сценарии мы должны предусматривать все-таки системно те способы производства энергии, которые являются реалистичными».

Зеленая энергетика требует очень больших инвестиций. Она окупится нескоро, и те компании, которые этим занимаются, они, конечно, сейчас получают чудовищные субсидии, на взгляд эксперта, но при этом топливные компании традиционные платят этот налог.

«Важно, что традиционные нефтяные компании переходят на новые технологий добычи и производства. Процесс добычи и переработки нефти становится более экологичным, - говорит Алексей Мухин. - Отказываться от этого глупо. Нефтянка – базис нашей жизни. Мы потребляем нефть в самых неожиданных видах. Можно же просто посмотреть вокруг: примерно 95% из того, что вы увидите сделано из нефти. В конце концов, мы пока еще не придумали способы утилизации литиевой батареи – основы основ электромобилей. Куда их девать-то прикажете? На Луну вывозить?»

«Традиционные технологии будут становиться все более и более зелеными. Но именно традиционные технологии, - поддержал мнение коллеги Михаил Делягин. – Потому что сохраняется принципиальное разграничение, что возобновляемые источники энергии – это за некоторыми исключениями для богатых, а традиционные – для бедных. Но в результате экономического кризиса весь мир становится более бедным. Я видел своими глазами на юге Европы остановившиеся ветряки, которые были остановлены просто потому, что у правительств больше не было денег эту байду дотировать. Через некоторое время технологии усовершенствуются, и на каком-то новом уровне их запустят, но не сейчас. А к тому времени усовершенствуются технологии и сжигания традиционного топлива».