Как бороться с депрессией в пандемию: учимся шагать по жизни с улыбкой

Вам может казаться, что сейчас нужно думать о судьбе человечества, но начните наведение порядка на планете с наведения порядка в своей жизни Фото: Shutterstock

Как не поддаваться всеобщей тревоги, когда все вокруг - и федеральные СМИ и соседи по лестничной клетке - эту тревогу сеют? О этом «Комсомолка» поговорила с психологом, руководителем психологической службы Федеральной телефонной горячей линии по борьбе с коронавирусом и поддержки граждан во время самоизоляции, главой Высшей школы логотерапии при Московском институте психоанализа Светланой Штукаревой.

1. Завтра Апокалипсис? Значит, время сажать яблони

Коронавирус изменил нашу жизнь и внес в нее некую неопределенность: закроют ли снова границы? Можно ли планировать отдых на Новый год? Как долго продлится работа на удаленке? Никто не знает ответы на эти вопросы. Поэтому и вам не надо чрезмерно концентрироваться на всеобщей неопределенности. Это от вас не зависит. Но есть вещи в жизни, которые напрямую зависят только от вас.

- Посмотрите, чем наполнена ваша жизнь, - говорит психолог Светлана Штукарева. - Вам может казаться, что сейчас нужно думать о судьбе человечества, но начните наведение порядка на планете с наведения порядка в своей жизни. Начните с простого: постирать и погладить свои вещи, выгулять собаку, приготовить вкусный обед. Теория малых дел гласит, что в этом случае у вас появится ощущение собственной значимости - ведь вы видите результаты своего труда. Вчера мне попалась на глаза цитата Мартина Лютера, крестного отца Реформации. Он говорил: «Даже если мне скажут, что апокалипсис наступит завтра, сегодня я все равно посажу яблоню». Вот на этом стоит сосредоточиться - посадить сейчас свою яблоню.

2. Как будет выглядеть парад победы над ковидом?

Пандемия, безусловно, закончится. Подумайте, с чем вы выйдете из нее? Что будете вспоминать?

- Попробуйте такое упражнение: представьте, что вы соберетесь со всей семьей, с друзьями и кто-то скажет: «А помните 2020-2021 года?». О чем бы вы хотели рассказать своим детям и внукам? О том, что у вас все валилось из рук? Или вам есть, что вспомнить с гордостью? И в истории, которую вы будете рассказывать, когда все закончится, вы не будете выглядеть беспомощной жертвой? Помните в детстве, мы падали и расшибали коленки, но тут же вставали и бежали дальше. А почему? Да потому, что нам было, куда бежать - впереди нас ждало что-то интересное. Так почему мы теперь должны утратить этот интерес?

3. Видим горизонт дальше “колючей проволоки”

Ковид – это только часть нашей жизни. И эта инфекция никоим образом не отменяет наших жизненных целей.

- Есть такое выражение «видеть дальше колючей проволоки». Австрийский психиатр Виктор Франкл провел три года в немецких концентрационных лагерях, но потом прожил очень долгую интересную жизнь и написал книгу «Психолог в концлагере. Сказать жизни «Да!»». Там он описывал такую сцену. Заключенные сидели в бараке, и у них уже не было сил от холода и голода. И тут в барак на негнущихся ногах зашел еще один бедолага и сказал товарищу: «Пойдем, я тебе кое-что покажу». В совершенном оцепенении двое заключенных вышли во двор. Один поднял другому голову вверх и сказал: «Смотри, какой рассвет». Они видели дальше колючей проволоки. Так вот, смотрите дальше обстоятельств. Смотрите на то, какой сегодня рассвет, думайте о тех, кто вас любит и о тех, кто нуждается в вашей помощи. Поверьте, ресурсов у вас больше чем достаточно, а самое темное время суток, как известно, перед рассветом.

4. На дороге встречаются и дохлые кошки и цветущие розы

- Я абсолютно уверена в том, что человек может быть активным и деятельным при любых внешних обстоятельствах, - говорит Светлана Штукарева. - Именно поэтому мы – человечество – не раз переживали критические сложные времена. Нужно уметь обращать внимание и на жизненные невзгоды и на радости бытия. Представьте, что вы идете по дороге, на которой встречаются и дохлые кошки, и кусты роз. Такая дорога не ужасна и не прекрасна. Зажмуривать глаза не стоит. Но это наш выбор – определить для себя приоритет, на что мы будем смотреть в первую очередь. И куда мы в конце-концов по этой дороге идем.

5. Относитесь к происходящему с долей юмора

- После пожаров 2010-го года я увидела человека в майке с надписью «Я пережил 2010-й». Теперь время печатать на футболках принты: «Я пережил 2020-й». Да, ковид не закончится в этом году. Но шагая по жизни с улыбкой, с неким вызовом вы вырабатываете для себя очень эффективный способ реакции на невзгоды. Это ведь не последняя кризисная ситуация в вашей жизни. Оглянитесь назад! На самом деле, у каждого из нас неплохо получается справляться со сложностями. Иногда с матом, иногда «через пень-колоду», иногда с героикой, но каждый из нас умеет преодолевать трудности!

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