Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер не поехал в чувашскую колонию

Условия пребывания в "Воднике" для Михаила Олеговича пока не изменились. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Спустя почти неделю после суда, отправившего Ефремова в колонию на 7,5 лет, адвокат Владимир Васильев впервые встретился со своим подзащитным. До этого пробиться в СИЗО было сложно: десятки посетителей каждый день, комнаты свиданий заняты. Но сегодня юрист успел полчаса пообщаться с актером.

- Условия пребывания в "Воднике" для Михаила Олеговича пока не изменились: та же камера на четверых человек, то же времяпровождение, - поделился с kp.ru адвокат Васильев. - Трудовые обязанности ему пока не назначили - ждем 10 дней, когда документы из суда поступят в изолятор. Тогда администрация определит для Ефремова фронт работ в хозотряде. У него все хорошо: книги есть, тетради тоже - постоянно что-то пишет. Говорит, письма. Я спросил его: "Правда, что на ужин заказывали гуся?". Он только рукой махнул: "Выдумки все это". Но просил передать журналистам спасибо за поддержку, за работу на апелляционном процессе.

Рассказал Владимир Васильев и о причинах отказа артиста ехать в чувашскую колонию. Изначально говорили, что Ефремов выбрал себе исправительное учреждение в Чувашии (его мнение априори учлось бы, ведь по словам адвокатов, "колонии соревнуются за право принять Ефремова"), но на днях выяснилось: поездка отменяется. Вопреки прогнозам знаменитый осужденный попросил оставить его в столичном СИЗО на весь срок наказания. При условии выполнения трудовых обязанностей (это и отличает зеков от ожидающих приговора арестантов) закону это не противоречит.

- Дело в том, что 600 километров до Ульяновска пришлось бы ехать 2-3 недели, - объясняет адвокат. - Сначала из Москвы во Владимир, потом в Нижний Новгород, потом Чебоксары... При этом в каждом городе осужденные по несколько дней находились бы в СИЗО, ожидая транспортировки. А у Ефремова все-таки очень много хронических болезней, ему этот путь дался бы тяжело.

Васильев не исключает, что на стадии кассации его в деле уже не будет - изначально соглашение с ним подписывали только на апелляционный процесс.

- Поэтому я и просил для Ефремова наказание меньше 5 лет - 4 года условно или колонии-поселения, - говорит защитник. - Тогда бы его преступление относилось к категории "средней тяжести", и через год с небольшим он мог выйти по УДО или просить о смене режима на принудительные работы.

Также известно, что еще до кассационного суда Михаил Ефремов планирует расплатиться с компанией-владельцем фургона, в который он врезался, матерью и гражданской женой погибшего Сергея Захарова.

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