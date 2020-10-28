Ширвиндта внуки называют Шурой, а Михалкова - Никитоном

Александр Ширвиндт и его внук Андрей. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Среди знаменитостей немало «многодетных» дедушек и бабушек. У Александра Ширвиндта – трое внуков и пятеро правнуков (все они от его единственного сына Михаила). Двое старших (внучка Саша и внук Андрей) называют своего деда исключительно Шурой. Для них он лучший друг, к которому всегда можно обратиться за помощью. И эта помощь обязательно придет.

По части успехов в рыбалке внучка Саша почти не уступает своему деду. Он-то и привил ей эту страсть. Александра вспоминает, как в пятом классе она решила подработать распространителем косметики. Шура стал ее единственным клиентом. По каталогу он заказывал и скупал у нее кремы для рук, для ног, для лица – лишь бы любимая внучка не «вылетела в трубу».

Этой весной Александра родила сыновей Матвея и Семена. А через месяц после рождения двойняшек постарался и ее отец Михаил. У него и его молодой супруги тоже родился сын. Александр Ширвиндт на эту тему пошутил, мол, в период самоизоляции и вселенского кошмара, нужно иметь наглость, смелость и, конечно, чувство юмора, чтобы за один месяц приобрести сразу трех новорожденных. От любимого внука Андрея у Ширвиндта три правнучки - Ира, Элла и Настя.

У режиссера Никиты Михалкова, недавно отметившего 75-летие, десять внуков и внучек. Называют они его Никитоном. Никите Сергеевичу такое обращение нравится. Главным в воспитании он считает: умение общаться с детьми как со взрослыми.

Никита Михалков с дочерью Анной и внуками Сергеем и Андреем. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

У журналиста Александра Невзорова пятеро внуков мал мала меньше - от 12 до 5 лет. Их родила дочь Невзорова – Полина, которая замужем за актером Сергеем Горобченко. Александр Глебович как-то признался, что внуков своих никогда не видел и с дочерью не общается.

– Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают чего-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать. Вообще избегаю общения с верующими людьми, – рассказал журналист.

Известная актриса Екатерина Васильева - бабушка семерых внуков. В отличие от Александра Невзорова, она как раз очень верующая. Даже не соглашается на роли, не посоветовавшись со своим духовником. Ее единственный сын Дмитрий (от драматурга Михаила Рощина) стал священником. Его супруга - дочь известного скульптора Вячеслава Клыкова Любовь - родила Дмитрию семерых детей. Своим внукам Екатерина Васильева старается уделять максимум внимания, которого недодала сыну, когда он был ребенком.

Как говорят, у Дмитрия Рощина есть еще старший сын Арсений от актрисы Елены Кориковой. Их студенческий роман едва не закончился свадьбой, но вмешалась Екатерина Васильева и расстроила матримониальные планы сына. Ни Дмитрий, ни Екатерина Сергеевна с Арсением не общаются.

Татьяна Васильева не менее яркая актриса. У нее двое внуков и внучка Мирра от сына Филиппа. Есть еще внук, которого родила дочка Васильевой Елизавета Мартиросян. Татьяна Григорьевна не только сумасшедшая мать, которая материально помогает своим великовозрастным детям, но и самоотверженная бабушка. Три года шли судебные тяжбы между ней и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой (первой женой Филиппа). Васильева пыталась через суд добиться встреч с внуками Ваней и Гришей, которых Анастасия увезла в Германию. За право видеться с мальчиками она купила им квартиру в Москве.

Внуки называют ее Таней. Так они договорились давно.

У актрисы Нины Шацкой, первой жены Валерия Золотухина, шестеро внуков. Нина Сергеевна переживает, что ее единственный сын Денис, священник, мало зарабатывает, а приходится кормить большую ораву. По мере сил Шацкая помогает внукам.

Очень оригинальная бабушка актриса Людмила Максакова. Ее сын Максим и дочка Мария подарили Людмиле Васильевне шестерых внуков. Максакова уже дважды прабабушка. Старшие дети Марии - Илья и Людмила живут в Москве со своим отцом Владимиром Тюриным. Людмила Васильевна с ними постоянно общается. А вот младшего Ваню, который живет с мамой в Киеве, она никогда не видела. Переезд Марии на Украину Людмила Васильевна понять и принять не смогла. Сейчас их отношения вроде бы потеплели. Мария просит маму приехать к ней со старшими детьми в Киев, ведь маленький Ваня до сих пор не знает бабушку, брата и сестру.

Старшие дети Марии - Илья и Людмила живут в Москве со своим отцом Фото: Александр ГЛУЗ

Любимец Людмилы Максаковой – внук Петр (от ее сына Максима, кстати, Петр - внук известного дипломата Анатолия Добрынина, а еще он зять модельера Валентина Юдашкина). Людмила Васильевна часто брала Петю в театр, когда его родителям некуда было деть ребенка. С тех пор Петр с удовольствием ходит на спектакли. Он получил хорошее образование в Англии и Германии.

Внучка Люся – тоже любимица Людмилы Васильевны, к том же ее копия. Сходство не только в имени, но и в манерах. Девочка не по годам взрослая. Она учится в экономической школе, играет на арфе, и очень высокого о себе мнения.

У актрисы Натальи Борндарчук пятеро внуков. Двое – от ее сына Ивана Бурляева. И трое - от ее дочери Марии Бурляевой. Младшему Марку всего 2 года. Минувшей весной, когда начался карантин, дети и внуки Натальи Бондарчук собрались на даче. Как говорит Наталья Сергеевна, это почти футбольная команда.

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