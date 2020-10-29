Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 29 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Последствия ударов по городу Шуша Фото: REUTERS

"ОСВОБОЖДЕНЫ 13 СЕЛ"

"Уничтожены силы противника, бежавшего с поля боя, не выдержав точных огневых ударов наших подразделений", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

"Точным огнем подразделений уничтожена живая сила противника, подвергшего обстрелу гражданскую инфраструктру и мирное население наших городов и районов", - заявляет Баку.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы", - сообщает президент Азербайджана Ильхам Алиев. "БОРОТЬСЯ БЕЗ ОТДЫХА"

"Арцах останется стоять. Все армяне будут бороться без отдыха. Наша воля сильнее камня, наш дух не позволит сдаться", - призывает в своем блоге премьер-министр Республики Армени Никол Пашинян.

"Несмотря на прилагаемые усилия, Азербайджану не удалось в среду продвинуться к городу Бердзор (Лачин), через который проходит дорога между Арменией и Карабахом. На южном участке (линии соприкосновения в Карабахе - ред.) шли определенные, не полномасштабные боевые действия. Противнику не удалось продвинуться к Бердзору, несмотря на определенные усилия. В этом направлении нашим ВС удалось несколько улучшить позиции", - заявил во время брифинга в среду представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что "на передовой продолжаются операции по ликвидации диверсионных групп противника, они носят очаговый, не интенсивный, но упорный характер".

"У боевых действий нет прежней плотности, размаха, динамики, в основном идут очаговые бои, применяются диверсионные группы, артиллерийские средства, частично авиация", - добавил Ованнисян и подчеркнул, что азербайджанские ВС понесли большие потери в военной техники, и "первоначальная мощь их "кулака" сломлена".

ЕВРОПА ОЧНУЛАСЬ

"Европейский союз (ЕС) считает неприемлемым то, что после трех соглашений о гуманитарном прекращении огня при посредничестве России, Франции и США боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него все еще продолжаются, и появляется все больше и больше сообщений об атаках на мирных жителей" - такое заявление появилось в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Дипломаты Старого Света напомнили сторонам конфликта о праве на жизнь гражданского населения, а также призвали их к переговорам.