Выборг возвращает свой исторический облик

Выборг — один из самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области. Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Выборг - один из самых популярных маршрутов для путешествий в Ленинградской области. Каждый год около миллиона туристов приезжают сюда, чтобы погулять по средневековым улицам этого города. В первую очередь гостей привлекает построенный в 1293 году шведами Выборгский замок - единственная в России полностью сохранившаяся средневековая западноевропейская крепость. Но и помимо замка городу есть чем удивить. С каждым годом Выборг становится все уютнее и комфортнее для туристов: уходят в прошлое заброшенные здания, целые улицы радуют обновленными фасадами домов.

В этом году, несмотря на пандемию, в Выборге ведутся масштабные реставрационные работы. Многие места и здания воссоздаются буквально из руин. Какие новые достопримечательности туристы смогут увидеть в ближайшие годы?

КОРПУСА ЦЕЙХГАУЗА ОТКРОЮТСЯ В МАЕ

Почти полвека три корпуса Цейхгауза (военного склада), расположенные на территории Выборгского замка, были заброшены и никак не использовались. Сейчас их отреставрировали, покрыли новой крышей, воссоздали исторический облик окон. Средства для реставрации выделил Международный банк реконструкции и развития (реконструкцию остальных объектов Выборгского музея-заповедника финансирует Министерство культуры РФ). В марте следующего года Цейхгауз передадут в ведение музея, а в мае он примет первых посетителей. В корпусах откроются выставочные экспозиции, и первая из них будет посвящена подводной археологии. Затем здесь появятся залы, рассказывающие об истории Выборга со времен Средневековья.

Каменная Круглая артиллерийская башня, сохранившаяся от Выборгской крепости Фото: Олег ЗОЛОТО

К ВЕРХУШКЕ БАШНИ СВЯТОГО ОЛАФА — НА ЛИФТЕ

Башня Святого Олафа — одна из главных достопримечательностей Выборга и самое старое строение в городе. Шведы построили ее над крепостью, чтобы издалека наблюдать за приближением врага. Реставрация стен и смотровой площадки башни были закончены еще в прошлом году. Теперь реставраторы возьмутся за внутреннюю «начинку». В конце октября башня будет надолго закрыта для посетителей.

Первоначально планировалось, что башню внутри поделят на несколько ярусов — это типичная конструкция для многих европейских средневековых строений такого типа. Но оказалось, что древние стены не выдержат железобетонных перекрытий, а ставить деревянные нельзя по соображениям пожарной безопасности. Так возникла идея установить внутри башни лифт, который за минуту домчит посетителей, в том числе маломобильных туристов, на верхнюю смотровую площадку. Проект уже прошел госэкспертизу. Он предполагает минимальное вмешательство в убранство башни. На работы по внутренней реконструкции выделено почти 185 млн рублей. Планируется, что башня будет полностью готова и снова открыта для посещений в 2022 году.

Башня Святого Олафа — самое древнее здание города Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧАСОВАЯ БАШНЯ

За последние годы Выборгский музей-заповедник разросся далеко за пределы Замкового острова. В него включают все больше отреставрированных старинных объектов, которые прежде представляли собой плачевное зрелище. Например, в стенах средневекового дома купеческой гильдии Святого Духа открыли информационный центр для туристов. А в обновленной башне Ратуши, которая может похвастаться лестницей XIV века (по ней когда-то ходила городская стража), разместилась музейная экспозиция.

Еще один уникальный исторический объект - Часовая башня, главная колокольня средневекового города. В 1494–1498 годах на этом месте был построен католический храм Святых Девы Марии и Олафа, к которому была пристроена колокольня. Спустя столетие на ней появились часы, и ее стали называть Часовой башней.

Звонница сильно пострадала во время Второй мировой войны. В советские годы ее пытались реставрировать, но башня постепенно ветшала и пришла в аварийное состояние. Новый этап реконструкции пришелся на наше время, и в 2019 году все работы были, наконец, завершены. Строители отреставрировали фасад, декоративные элементы, каменную облицовку, а также внутренние интерьеры. Снова ожили часы: обновленный часовой механизм во время торжественной церемонии запустил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пока что Часовая башня закрыта для туристов, но после оформления всех необходимых документов она снова будет доступна для посещения.

Вид на Выборг с башни святого Олафа. Фото ТАСС/ Валерий Матыцин

ДОМИНИКАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ЖДУТ РЕСТАВРАЦИИ

Доминиканский монастырь — знаковое для Выборга место: именно здесь в 1710 году, когда русские войска заняли крепость, шведы отдали победителям ключи от города. А жители Выборга присягнули в его стенах своему новому государю — царю Петру I. В 1989 году монастырь сильно пострадал от пожара, выгорев почти до основания. Но вскоре его ожидает новая жизнь. В этом году его территорию очистили от мусора, выкорчевали выросшие за эти десятилетия заросли. Весной стены здания подвергнуться консервации, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. После этого будет разработан план по реставрации монастыря.

Еще один средневековый храм — Кафедральный собор Выборга — стоит в руинах еще со времен Великой Отечественной войны. В конце этого года здание передадут в ведение Выборгского музея-заповедника для дальнейшей реставрации.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

На восстановление «Квартала Сета Солберга» - исторического центра города, расположенного между улицами Сторожевой Башни, Красноармейской, Крепостной и Красина, летом прошлого года Выборгу было дополнительно выделено 2 миллиарда рублей. Квартал назван в честь промышленника и мецената, владельца лакокрасочного завода Сета Солберга.

Полностью восстановить исторический облик этой части города, к сожалению не получится — дома были слишком сильно разрушены. Было решено, что реставраторы восстановят фасады зданий, а внутри квартала будет полностью новое наполнение. За шесть лет отреставрируют восемь зданий и благоустроят прилегающие улицы. В заброшенных ранее домах разместится театральный центр. Проект реставрации будет завершен в конце лета 2021 года, а весной 2022 года начнутся строительные работы.

ПАРК «МОНРЕПО»

Своим названием пейзажный парк в северной части города, на берегу бухты Защитной, обязан французскому языку. «Mon Repos» в переводе с французского означает «Мой отдых». Начиная реконструкцию парка, авторы проекта хотели максимально близко восстановить его таким, каким его задумал основатель - барон Людвиг Генрих Николаи. Сейчас выполнено уже три четверти от запланированных работ: в парке заново отстраивают усадебный дом и библиотечный флигель. Планировалось, что все работы в «Монрепо» будут закончены в октябре этого года, но в реальности благоустройство завершится ближе к зиме. Весной парк передадут в ведение Выборгского музея заповедника.

В сентябре 2020 года для посетителей парка открыли новый прогулочный маршрут по воде. Вдоль острова Твердыш, мимо острова Любви и вокруг острова Былинный курсирует катер - пока только один. Планируется, что в будущем году туристов будут перевозить уже восемь корабликов.