ЦСКА будет играть дома с загребским "Динамо". Фото: REUTERS

ЦСКА в понедельник провел отличный матч в чемпионате России против тульского "Арсенала". И теперь - битва в Лиге Европы против хорватского клуба "Динамо" (Загреб). После необязательной ничьи в Австрии армейцам нужна только победа. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Динамо Загреб 29 октября 2020.

Статистика личных встреч ЦСКА - Динамо Загреб пока что не имеет никакой истории. Команды ни разу не играли между собой. Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Динамо Загреб 29 октября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет ЦСКА. Московские армейцы должны, по идее, добиться победы. Прогноз на матч ЦСКА - Динамо Загреб - победа ЦСКА с разницей в два гола.

Стартовые составы на игру ЦСКА - Динамо Загреб 29 октября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч ЦСКА - Динамо Загреб начнется в 21:00 по московскому времени 29 октября.

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Динамо Загреб можно будет посмотреть 29 октября 2020, начиная с 21:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на армейском стадионе вечером во вторник, 29 октября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.