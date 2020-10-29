Появились скандальные подробности об алиментах бывшего мужа Ольги Бузовой

Дмитрий Тарасов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В громком судебном разбирательстве по скандальному делу об алиментах Дмитрия Тарасова поставлена жирная точка. Представитель футболиста Катя Гордон несколько часов назад хвасталась, что одержала громкую победу. Правда, непонятно, что это за победа. Ведь уменьшить алименты на старшую дочь спортсмена от первой жены Оксаны Пономаренко на ту сумму, на которую рассчитывал Дмитрий, так и не удалось.

Скандальными подробностями громкого судебного разбирательства об алиментах Дмитрия Тарасова поделился адвокат Сергей Жорин. Он представлял интересы первой жены футболиста Оксаны Пономаренко. Как известно, последние несколько месяцев Тарасов требовал уменьшить алименты на старшую дочь Ангелину, объясняя это тем, что у него на иждивении есть еще две наследницы - дети от третьей жены Анастасии Костенко.

И вот 27 октября суд поставил жирную точку в этом затянувшемся споре. Тарасов от решения не выиграл. Жорин объяснил, что Дмитрий все равно будет платить больше, чем рассчитывал.

"В первой инстанции Тарасов с треском проиграл. Суд присудил четвертую часть всех доходов и 104 тысячи рублей. В первую инстанцию Тарасов не принес необходимых документов, которые бы доказывали, что на его иждивении есть еще дети. Напротив, Тарасов лично пришел в первую инстанцию и заявил, что чуть ли не всю семью содержит Костенко, чем нам очень помог. Но похоже до сих пор так это и не понял", - написал в блоге адвокат.

В апелляции Катя Гордон, почитав возражения ответчика, принесла документы. Апелляция скорректировала решение первой инстанции с учетом интересов двух детей Тарасова, но первоначальный иск так и не удовлетворила. По словам Жорина, изначально Дмитрий был согласен платить не более 50 тысяч рублей в месяц. Однако суд принял другое решение.

Теперь Тарасов будет платить шестую часть всех доходов и плюс еще 46 тысяч рублей. Конечно, времена, когда Тарасов зарабатывал десятки миллионов рублей в год, играя за "Локомотив", давно канули в Лету. С переходом спортсмена в казанский "Рубин" доходы футболиста значительно сократились. Зарплата в "Рубине" у Тарасова составляет 500 тысяч рублей в месяц, а это 83 тысячи рублей на старшую дочь плюс еще 46 тысяч фиксированной суммы.

"Это больше, чем четвертая часть его зарплаты. Плюс, для Дмитрия это наверняка будет сюрпризом, но он должен платить шестую часть и со всех остальных доходов. За три квартала 2019 года он заработал более 60 миллионов рублей. Поэтому, если Тарасов совсем не обнищал, цифра получится приличная", - заключил Сергей.

Адвокат уверен, что сам Дмитрий пока не понимает, насколько велики будут алименты. Он предположил, что "Катя Гордон не разъяснила это" своему клиенту.

Напомним, Дмитрий Тарасов был женат трижды. В браке с Оксаной Пономаренко у футболиста родилась дочь Ангелина. Союз спортсмена с поющей ведущей Ольгой Бузовой был бездетным. От модели Анастасии Костенко у Дмитрия две дочки - Милана и Ева.