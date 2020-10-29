Эксперты назвали три новых уловки финансовых мошенников

Мошенники могут оставить человека без денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фантазии финансовых мошенников можно только позавидовать. На фоне легенд, которые придумывают современные комбинаторы, гений Мавроди постепенно тускнеет. Чтобы выманить деньги у потенциальных жертв, преступники разрабатывают все более изощренные схемы. Об этом рассказали участники V международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности». Приводим самые интересные примеры.

Уловка № 1.

Бизнес на оливках

«Вы не просто инвестируете в деревья, вы спасаете мир!» Под таким лозунгом жулики с украинскими корнями организовали проект Biodeposit. Его суть заключается в том, что вы якобы вкладываете деньги в оливковые плантации, расположенные в Грузии. И как только деревья вырастают и начинают давать урожай, вы начинаете получать прибыль от продажи оливкового масла. Причем она рассчитывается из двух параметров: от удорожания самого дерева с каждым годом и от расчетного объема масла, которое оно будет давать.

- Расчетная доходность за три года составляет примерно 104%. Особенность в том, что из этой схемы ничего не понятно. Все очень сложно. Потребителю намеренно пытаются показать заумную схему расчетов. И это один из признаков. Некоторые финансовые пирамиды за счет сложного описания схем пытаются привлечь инвесторов, - говорит Мария Афанасьева, замглавы Управления пресечения недобросовестных практик Банка России.

Примечательно, что стать инвестором можно только онлайн. А в пользовательском соглашении указано, что компания почти ни за что не несет ответственность и может в любой момент в одностороннем порядке внести изменения в договор.

Легенда № 2

Хочу в круиз

«Зарабатывайте путешествуя». Такой лозунг использует компания Incruises, привлекая к себе новых партнеров. Суть работы компании в том, что она предлагает круизы со скидкой и даже бесплатно. Но получить их можно только в том случае, если человек становится членом клуба и… начинает платить по 100 долларов каждый месяц. Взамен на его виртуальный счет кладут 200 «круизных долларов» и дают возможность привлекать в проект новых людей и получать процент с каждого из них. Чистой воды пирамида.

- Вам продают образ очень красивой жизни, с круизным лайнером и шампанским. Но когда это произойдет, вы не знаете. И произойдет ли – большой вопрос. Причем платите долго – несколько лет. Вы ничего не получите, если прекратите делать взносы. И даже если ваш счет просто обнулится, то вы никуда не сможете написать претензию (компания зарегистрирована в Андорре. – Ред.). Примечательно, что в этой схеме участвует очень много людей из тех стран, у которых нет выхода к океанам. И в этом смысле люди не понимают, как устроен этот бизнес, - говорит Марат Сафиулин, глава Федерального фонда защиты прав вкладчиков и акционеров.

На эту схему уже обратил внимание Банк России. Как пояснили в ЦБ, мошенники сейчас очень часто используют сложные и долгосрочные схемы. Это настраивает потенциальную жертву на длительное ожидание (как и в случае с оливками). В это время организаторы пирамиды только собирают деньги и ничего не отдают взамен. И даже когда объявленный срок выплаты дивидендов наступает, можно найти способы затянуть время: сослаться на любой более-менее подходящий форс-мажор.

Легенда № 3

Вам звонит робот

Телефонным мошенничеством уже никого не удивишь. Звонки от «службы безопасности банка» каждый россиянин получал неоднократно.

- Даже скучно становится, когда за целый день ни один мошенник не позвонил, - шутит Марат Сафиулин.

Тем не менее колл-центры, занимающиеся обманом банковских клиентов, тоже совершенствуют технологии. Теперь первоначальный обзвон делает не живой жулик, а роботизированная система. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности. Робот говорит потенциальной жертве, что ее карта заблокирована. И чтобы остановить этот процесс, нужно позвонить по определенному номеру.

Конечно, большинство из тех, кто получит такое сообщение, вряд ли станут перезванивать. Но часть людей все же поведется. В этом случае разговаривать мошенник будет с уже «теплым» клиентом, который хотя бы частично поверил в то, что сообщение действительно пришло из банка. Значит, «эффективность» разговора для мошенника будет выше.

Примечательно, что, хотя о телефонном мошенничестве в его разных формах говорится не первый год, все равно находятся люди, которые попадаются на эти простейшие удочки.

- Каким бы умным ни был человек, он глупеет при воздействии эмоций. Когда мы начинаем волноваться, нами легче манипулировать, - говорит Дарья Андрианова, заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. - Мошенники чаще всего используют такие эмоции, как страх, сопереживание, жадность, потребность в признании, любви и дружбе, а также любопытство. И на некоторых людей это действует.

По ее словам, на каждом семинаре по финансовой грамотности находится человек, который спрашивает: «Ну все-таки. Может, у меня получится обыграть пирамиду и я получу доход?». Естественно, жулики этим простым желанием с удовольствием пользуются.

- Мошенники всегда будут очень изобретательны. Уберечь всех граждан от их воздействия невозможно. Единственный способ - формировать финансовую культуру и финансовую гигиену, - говорит Мария Афанасьева.

Другими словами, больше знаешь - меньше денег теряешь.

СОВЕТЫ «КП»

Как не стать жертвой финансовых мошенников

- Доверяйте только компаниям, имеющим лицензию ЦБ. Опасайтесь компаний, зарегистрированных в офшорах. У последних нет никакой юридической ответственности перед российскими гражданами. После перевода денег на иностранный счет, с ними можно попрощаться. Вернуть их не получится.

- Если вам гарантируют доход, который в несколько раз превышает средний доход по банковским вкладам, задумайтесь. Скорее всего перед вами мошенник, желающий сыграть на вашей жадности. Потому что честный предприниматель взял бы кредит в банке. Это дешевле и проще, чем привлекать тысячи мелких инвесторов с парой сотен долларов в кармане.

- Не верьте звонкам из банка. Особенно если «сотрудник» начинает вас запугивать и просит назвать данные карты. При любом подозрении положите трубку и позвоните в банк самостоятельно – по телефону, указанному на карте или официальном сайте.

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