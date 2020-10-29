«Арендовала целый остров, пока люди умирают от пандемии»: Ким Кардашьян, роскошно отметившая 40-летие на Таити, вызвала волну ненависти

Кардашьян арендовала на Таити частный остров, когда-то принадлежавший голливудскому актеру Марлону Брандо. Фото: Инстаграм.

Ким Кардашьян продолжает хвастаться в Инстаграме роскошным отдыхом, который она устроила своей семье по случаю собственного 40-летия. Модель решила отметить день рождения с размахом, обойдя при этом коронавирусные ограничения. Для этого Кардашьян арендовала на Таити частный остров, когда-то принадлежавший голливудскому актеру Марлону Брандо. Сейчас на острове расположен элитный курорт: в отеле всего 35 вилл, стоимость каждой – около 20 тысяч долларов в сутки. Чтобы вывезти во Французскую Полинезию свою семью и близких друзей (всего около 30 человек), Ким арендовала 88-местный самолет Boeing 777 – его полет туда и обратно стоил звезде миллион долларов. Перед путешествием модель заставила гостей вечеринки отсидеть двухнедельный карантин и неоднократно пройти тесты на COVID-19.

- Я удивила своих близких поездкой на частный остров, где мы могли ненадолго притвориться, что все нормально. Мы танцевали, катались на велосипедах и байдарках, плавали возле китов, смотрели фильмы на пляже и много чего еще. Я понимаю, что для большинства людей это пока недостижимо, поэтому в такие моменты смиренно думаю о том, насколько привилегированна моя жизнь, - написала Кардашьян в Инстаграме.

Ким снялась вместе с сестрами на пляже. Фото: Инстаграм.

Модель опубликовала на своей странице снимки роскошной праздничной вечеринки - вместе с ней на остров улетели ее сестры с мужьями и детьми и ее мама Крис Дженнер. Поделилась Ким и снимками в бикини: она сфотографировалась в крошечном купальнике, а потом запечатлела себя на память вместе с сестрами Хлоей и Кортни.

- Девочки просто хотят немного солнца, - легкомысленно подписала она эти фото.

Снимки роскошного отдыха Кардашьян вызвали волну негатива в Сети. Пользователи обвиняют Ким в разжигании классовой ненависти и напоминают, что в условиях пандемии хвастаться отдыхом, который могут позволить себе единицы, по меньшей мере некрасиво.

«Мне кажется, тебе не стоило хвастаться этим, надо было просто держать все при себе», «Арендовала целый остров, пока люди умирают от пандемии – вот молодец», «Мы счастливы, что ты богата», «Ким, у моего отца не было похорон – их не разрешили провести из-за ковида», «Люди умирают, в домах растет число жертв. Это так бесчувственно с твоей стороны», - пишут пользователи в соцсетях. В числе тех, кто критикует Кардашьян, немало известных музыкантов, актеров, блогеров и телезвезд.

Кардашьян вывезла на остров всю свою семью. Фото: Инстаграм.

Ким и ее семья, похоже, не обращают на критику ни малейшего внимания. Весь клан Кардашьян продолжает публиковать в соцсетях фото своего счастливого (и очень дорогого) отдыха. Учитывая аренду самолета, стоимость вилл на курорте и затраты на праздник, это путешествие обошлось Ким в несколько миллионов долларов.