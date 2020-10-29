Актер Джордж Клуни и певица Шер собрали миллионы долларов на кампанию Байдена

Певица Шер дружит с Байденом с 2006 года Фото: EAST NEWS

Звезды Голливуда приняли участие в сборе денег для кандидата на пост президента США Джо Байдена.

Актеры и музыканты, пожертвовав своим временем, призывали избирателей голосовать за Байдена в ходе онлайн-кампании по сбору денег на предвыборную гонку демократа.

Певица Шер выступила на концерте I Will Vote и исполнила песню «Счастье – то, что зовётся Джо». С Байденом Шер дружит с 2006 года. Она не скрывает своих симпатий к политику.

- Каждый раз, когда я слушаю речь Джо, то понимаю, что это любовь с первого взгляда, - говорит звезда, которая пополнила избирательную копилку Байдена на 2 млн. долларов.

Миллионы долларов собрал для Байдена и актер Джордж Клуни. Он договорился с экс-президентом Бараком Обамой и организовал сбор пожертвований, продавая билеты на специальное онлайн-мероприятие, заплатить за участие в котором нужно было от 250 до 250 тыс. долларов. Таким образом, Клуни и Обама собрали 11 млн. долларов.

Исполнители главных ролей блокбастера «Мстители» тоже не остались в стороне и поддержали потенциального вице-президента от демократов Камалу Харрис, а, следовательно, и Байдена.

- Если уж мстители собрались со всей галактики, то и американский народ тоже может объединиться и проголосовать за того, кто направит страну на правильный путь, - поприветствовала актеров Харрис. В ответ актер Марк Руффало призвал голосовать за Байдена.

Также во время избирательной кампании Джо Байдена финансово поддержали композитор Лин-Мануэль Миранда, телеведущий Энди Коэн и певец Джон Ледженд.

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