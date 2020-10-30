Сколько стоит персонал звезд: стилист Киркорова заработал на квартиру, а Глюкоза экономит на помощнице

Филипп Киркоров знаменит своими яркими нарядами. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бесконечные съемки и светские тусовки, воспитание детей, здоровое питание, занятия спортом - кажется, звезды успевают все и при этом нисколько не устают. Они всегда бодры, веселы и готовы запостить в соцсети очередную фоточку. Но суперспособности здесь не при чем: на каждого востребованного артиста трудится целый полк помощников, чья работа незаметна на первый взгляд.

Личный ассистент: от 35 тысяч рублей

Рядом с большинством звезд всегда находится человек, который 24/7 работает в режиме "принеси-подай". Платят за такую работу, как правило, немного - мол, помощник набирается бесценного опыта, а требования к кандидатам обычно расписаны на несколько страниц.

Так, на днях кастинг на ассистента объявила певица Глюкоза (в миру - Наталья Ионова). На зарплату, далекую от средней по Москве - 35 тысяч рублей, певица искала девушку-москвичку до 26 лет, которая:

- свободно говорит и пишет на английском;

- имеет похожий опыт работы и в настоящее время нигде не учится (тут Глюкоза пометила: "Заочное тоже не подойдет, только завершенный процесс образования");

- не имеет детей ("Не хочу никого дискриминировать, но работы много и вовлеченность требуется полная");

- обладает стрессоустойчивостью и низким уровнем впечатлительности ("Хотелось бы, чтобы работа со звездой не вводила вас в состояние ступора");

- умеет решать сложные вопросы в позитивную сторону независимо от того, насколько невыполнимым это кажется (это, по мнению Глюкозы, врожденное качество - "такому не научить")...

В обязанности ассистента входит составление рабочего графика звезды, закупка косметики, одежды и прочих мелочей, бронирование столиков в ресторанах, номеров в гостиницах и авиабилетов, контакт со всем обслуживающим персоналом - парикмахерами, визажистами, педагогами, составление маршрута с учетом пробок и графика водителей, запись ко врачам и знание медкарты, сопровождение на всех мероприятиях и ведение переговоров от имени артистки... Неудивительно, что с таким соотношением требований и зарплаты текучка среди помощников зашкаливает.

Макияж и прическа: от 30 тысяч рублей

Визажисты - одни из самых главных людей в окружении звезд, ведь они являют публике "товар лицом". Работать с мастерами, которых организаторы предоставляют на съемочной площадке, многие отказываются: риск слишком велик. Незнакомец может испортить не только "картинку", но и здоровье, как например, было с Кристиной Асмус - актрисе чужими кистями занесли подкожного клеща, "одарив" жуткими волдырями и выбив из рабочей колеи на целый год.

Услуги любимого стилиста-визажиста Наташи Королевой Селии Кучумовой, которая также работает с Региной Тодоренко, Валерией, Ольгой Бузовой, Оксаной Самойловой и доброй половиной блогерш-миллионниц в Инстаграме, стоят от 30 тысяч рублей. Это цена за выезд, макияж и прическу, если требуется сопровождение на весь день мероприятия - еще +50 тысяч. Но звезды не жалуются, тем более, что за услуги зачастую платят рекламой.

Стилист Селия Кучумова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- И почему все врут, что я пользуюсь фотошопом? Зачем он мне, когда у меня такой потрясающий визажист! - нахваливает Кучумову Наташа Королева, демонстрируя в Инстаграме сияющую кожу и пухлые губы. Такая рекомендация - верный признак, что "русалку" преобразили бесплатно.

Стилист: от 50 тысяч рублей

Моду на разбор гардероба и личного стилиста в нашем шоу-бизнесе ввел, безусловно, Филипп Киркоров: разложить в готовые "луки" (образ с головы до ног) 900 тысяч единиц одежды и 5000 пар обуви без помощника он просто не смог бы. Шестой год у поп-короля работает стилист Арсен Айрапетов, у которого он однажды накупил в Ташкенте чемодан вещей и чуть было не отправил назад, так как не знал, с чем носить.

- Час моей работы по разбору гардероба стоит 5000 рублей, но я этим стараюсь не заниматься, - рассказывает Айрапетов. - Мне проще собрать гардероб с нуля. Узнаю у заказчика, в какой среде он общается и как хочет выглядеть, показываю пример, делаю замеры - и закупаю одежду по утвержденному плану. Такая услуга стоит 50 тысяч плюс расходы на гардероб: здесь сумма может быть хоть 100 тысяч, хоть 1 миллион.

Стилист Арсен Айрапетов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже через два года сотрудничества с Киркоровым стилист купил квартиру в Москве, сделал ремонт. А сам Филипп сэкономил на обновках кучу денег. Так, например, модные тряпочные кроссовки, которые в ЦУМе стоят 250 долларов, Айрапетов знает, где купить всего за 10 баксов.

Массаж: от 5 тысяч рублей

Каблуки, ненормированный сон и физические нагрузки за короткий срок даже самых молодых звезд могут превратить в сгорбленных старушек, поэтому знаменитостям регулярно требуется "починка": массаж и мануальная терапия с иголками в спину да чудо-лампами для восстановления тканей. В этом сезоне всех участников шоу «Ледниковый период» ставит на ноги остеопат Татьяна Осинцева: фигурист Дмитрий Соловьев передал ее Ольге Бузовой, та посоветовала массажистку Владу Соколовскому и пошло-поехало. Смотреть сеансы, которыми знаменитости щедро делятся в соцсетях (бартер здесь тоже никто не отменял), лучше без звука: под мощными руками Осинцевой звезды трещат, хрустят и гнутся со страшной силой.

40-минутный массаж чудо-доктора стоит 5000 рублей, и обычную публику она принимает в своем кабинете. А вот к звездам летит по первому зову в любое время дня и ночи прямо со своим массажным столом. Это щедро окупается: после одного упоминания у Бузовой, на которую в Инстаграме подписаны более 22 млн пользователей, Осинцевой пришло более 500 новых заявок.

Обучение детей: от 3000 рублей

Способностям звездных наследников, которые чуть ли не с младенчества рассказывают стихи и проявляют недюжинную сообразительность, умиляются все инстамамы. Но артистам недосуг разучивать алфавит с малышней, за них это делают специально обученные люди. Так, с детьми Тимати, Леры Кудрявцевой, Лены Темниковой, Юлии Барановской и многих других знаменитостей занимает педагог-блогер Елена Куликова.

Педагог Елена Куликова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Консультация у Куликовой стоит 5000 рублей, индивидуальные занятия она проводит с детьми от 10 месяцев до 7 лет. На дом не выезжает, заставляя родителей возить наследников в Москву. Разовое занятие обойдется в 2000-3500 рублей, при этом рядовых клиентов, скорее всего, отправят к другим педагогам. У самой Куликовой все расписано на звездных учеников, и новым клиентам можно только встать в "лист ожидания".

Домработница: от 75 тысяч рублей

Помощники звезд по хозяйству чаще всего находятся в тени из соображений безопасности. Эти люди имеют доступ и к шкатулкам с драгоценностями, и ко всем скелетам в шкафу, поэтому их артисты стараются не "светить". Те, кто живет за городом, чаще всего берут на работу персонал с проживанием и одним выходным в неделю. Дел у домработниц невпроворот: выгул собак, готовка с учетом диет и пожеланий всех членов семьи, закупка продуктов и идеальный порядок в доме. С таким раскладом знаменитостям из забот остается разве что приятный шоппинг. При этом зарплата прислуги зачастую не дотягивает до стоимости обновок.

- Зарплаты домработниц у моих знакомых - от 75 до 150 тысяч рублей, хотя такую верхнюю планку я сама считаю перебором, - призналась на днях Ксения Бородина, умолчав, сколько получает ее обслуживающий персонал. Для сравнения: последняя покупка ведущей "Дома-2" - ботинки Dior за 90 тысяч рублей.

А КТО ЕЩЕ?

Водитель - от 80 тысяч рублей в месяц. Обязанности: обеспечение быстрых и комфортных поездок без пробок.

Телохранитель - от 90 тысяч рублей в месяц. Обязанности: сопровождение звезды, обеспечение безопасности, зачастую он же водитель.

Няня - от 100 тысяч рублей в месяц. Обязанности: присматривать, играть, делать уроки, готовить ребенку.

Повар - от 5 тысяч рублей/день. Обязанности: полноценный обед и ужин для всей семьи.

Садовник - от 20 тысяч в месяц. Обязанности: раз в неделю стричь газон и ухаживать за садом.

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