Съезд правящей немецкой партии перенесен из-за коронавируса

Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. Фото: REUTERS

В Германии из-за пандемии COVID-19 с 4 декабря на следующий год перенесли проведение съезда Христианско-Демократического союза (ХДС). Решение принял исполнительный совет партии.

Таким образом, важнейший вопрос, который планировалось решить на съезде — выборы нового руководства союза, остается открытым.

Казалось бы, решение разумное и обоснованное. За деятельностью христианских демократов жители Германии всегда пристально следят, так как лидеры этой партии принимают важные решения для политики и экономики страны.

Из рядов ХДС за 65 лет его существования вышло шесть президентов и пять канцлеров. Ангела Меркель была председателем партии с 2000 по 2018 годы.

Однако, один из кандидатов на пост лидера ХДС Фридрих Мерц, давний оппонент Меркель, считает что съезд надо непременно провести в этом году, а перенос форума выгоден лишь его партийным конкурентам.

До последнего времени политическая конъюнктура складывались для Мерца замечательно. Действующий генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в феврале объявила о своем решении уйти в отставку и отказаться от претензий на пост канцлера в 2021 году.

Мерц пусть незначительно, но уступал ей по популярности.

Казалось бы, дорога к вершинам федеральной власти открыта. На декабрьском съезде надо было лишь обойти двух конкурентов, заявивших о своих намерениях возглавить ХДС, - премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашети и главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена.

У последнего, по данным опросов, наименьшие шансы победить в партийной борьбе. Рёттген известен в ХДС, как жесткий критик Кремля. Он неоднократно осуждал действия России в Сирии и продолжает оставаться ярым сторонником санкционного режима. Лашети, считают эксперты, должен был продолжить политику А. Меркель.

Вероятнее всего съезд ХДС пройдет весной 2021 года, а за это время многое может измениться. Этого больше всего и опасается Фридрих Мерц. В своих многочисленных интервью он приводит массу аргументов, почему нельзя откладывать партийный съезд.

У него не самые простые отношения с Меркель. Еще 20 лет назад Мерц был одним из самых популярных политиков ФРГ, но во внутрипартийных битвах проиграл Меркель и ушел с политической сцены на долгих 16 лет, готовясь взять реванш.

Все эти годы он критиковал нынешнего канцлера и призывал к его замене. Теперь борьбы Мерца с Меркель продлится еще, как минимум, полгода.

Армин Лашети на выборы пойдет в тандеме с Йенсом Шпаном, министром здравоохранения ФРГ, популярным не только у однопартийцев, но и у жителей страны. Шпан не скрывает, что он католик и гей. В 2017 году он официально зарегистрировал брак со своим партнером.

Так что борьба за пост председателя партии немецких христианских демократов обещает быть яркой и интересной.

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