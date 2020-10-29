Антисептик из водопроводной воды, мембраны для аллергиков: В России начался бум изобретений против коронавируса

Когда весной в России наблюдалась нехватка антисептиков, многие россияне сами изготавливали нужный раствор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспатенте заявили, что за 6 месяцев пандемии в ведомство поступило 340 заявок на различные ноу-хау в области борьбы с COVID-19. Значит нет худа без добра - коронавирус подстегнул изобретательский бум в России? Об этом мы поговорили с председателем Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антоном Ищенко.

“Мертвая вода”

- Антон Анатольевич, 340 заявок это действительно можно назвать изобретательским бумом?

- В абсолютных цифрах, если мы рассматриваем всю страну и весь год, это не так уж много. Потому что наши изобретатели патентуют порядка 25 тысяч изобретений, плюс есть еще и иностранные заявители. На фоне общего патентования 340 заявок это небольшие цифры. Но противодействие коронавирусу это ведь узкий сегмент. Кроме того, вопрос не в количестве, а в эффективности и с этой точки зрения у нас много достойных изобретений.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко. Фото: ros-voir.ru

- Например?

- Я думаю, большую перспективу имеет разработка под названием MAGNARIL - это технология, которая обычную водопроводную воду путем обработки холодной плазмой превращает в эффективное антивирусное, антибактериальное средство. Его можно применять для дезинфекции и стерилизации больниц, поликлиник, офисов, присутственных мест, точек общепита. Поскольку больших затрат на изготовление такого антисептика не требуется, получается уникальная себестоимость: порядка 500 или 1000 рублей за тонну препарата. Производитель - фирма с аналогичным названием, резидент “Сколково” не так давно провела испытания в специализированном институте и получила положительное заключение. Подтверждено, что эта вода разрушает вирусы, бактерии и грибки.

- А когда эта “мертвая вода” появится в продаже?

- Установки уже готовятся к серийному производству и выходу на рынок. Думаю в самое ближайшее время мы их увидим в деле. Далее можно отметить, что коронавирус дал резкий толчок развитию очень интересного проекта в городе Саратове. Там есть компания “Спинполимер” - это малое инновационное предприятие Саратовского государственного университета, которое совместно с Фондом перспективных исследований разрабатывало уникальные мембранные материалы. Эти нановолокна из полимерных и композиционных растворов можно использовать, как для медицинских, так и для оборонных целей - производство противогазов например.

Внешний вид лабораторной установки MAGNARIL. Фото: magnaril.com

Сетка на окнах не пропустит ни пыльцу, ни запах

- А как это поможет бороться с коронавирусом?

- Из этих мембран изготавливаются средства индивидуальной защиты - те же медицинские маски, респираторы. Сегодня весь фильтрующий материал приобретается за рубежом. В случае дефицита или новых санкционных войн мы будем зависеть от иностранных поставщиков. Наличие производства на территории России крайне важно. А это полностью отечественная разработка. Уже выделена земля для строительства завода, финансирование на этапе создания опытной площадки составило более 600 миллионов рублей. Но самое любопытное, что характеристики нашего мембранного материала выше, чем мировые аналоги и мы можем выпускать не только медицинские маски, халаты и средства бактериологической защиты...

- А что еще?

- Сейчас в мелкую серию начали производить мембраны для окон домов или медицинских конструкций (пологи для кроватей в больничных корпусах), которые могут защищать граждан от пыльцы цветущих растений или других раздражителей, создающих огромные проблемы для аллергиков. Мембраны - это дышащий материал, они пропускают воздух, но не пропускают воду, запахи - в частности, запах табачного дыма. В мире у саратовцев всего один конкурент - фирма в Великобритании, но они производят мембраны в несколько раз дороже.

- А есть идеи, как утихомирить сам вирус?

- В Санкт-Петербурге работает очень перспективная компания “БиоХимАгент”, они разрабатывают тесты на коронавирус и собственную вакцину. Это серьезные ребята, они победители множества салонов изобретений, как наших, так и зарубежных. И мне кажется, что их решение существенно дешевле и интереснее, чем детище института имени Гамалеи - вакцина “Спутник V”, которую продвигает государство и федеральные СМИ. У питерских ребят принципиально иной подход: они разрабатывают новейшее поколение биоинженерных вакцин с помощью методов генетической инженерии. Она вызывает клеточный долгосрочный иммунитет к коронавирусам. Причем вакцины могут применяться не только для профилактики, но и для лечения заболевших людей, поскольку ускоряют формирование иммунного ответа. Питерцы просили финансовой помощи для завершения работ по созданию вакцины и начала испытаний (всего 26 миллионов на 3-4 месяца - Ред), но господдержки не получили. Однако это яркий пример того, что маленькие команды молодых, перспективных и нестандартно мыслящих ученых способны делать большие проекты и заслуживают внимания.

Продал квартиру - изобрел ледокол

- Говорят, время изобретателей-одиночек прошло. Теперь удивительные открытия это прерогатива коллективов мощных институтов и лабораторий? Самоучкам в науке делать нечего?

- Нет, время гениальных одиночек не прошло. В основе любого коллективного открытия лежит озарение конкретного человека. Вот мы сейчас наблюдаем любопытный прецедент, когда изобретатель-одиночка может совершить переворот в таком фундаментальном деле, как развитие ледокольного флота. Изобретателя зовут Юрий Арсентьевич Чашков, ему 75 лет, он капитан дальнего плавания, и 25 лет он ходил по северным морям. Казалось бы, что может одиночка противопоставить индустрии, которая производит ледоколы стоимостью 100 миллиардов рублей, а разрабатывают проекты кораблей целые институты. Но эти институты используют решения заложенные еще в XIX веке. Ничего нового в строительстве корпусов не было придумано за это время. А у Чашкова есть очень глубокие решения, связанные с усовершенствованием кораблей, он это придумал, когда сам работал в Арктике. Один из проектов - новые ступенчатые обводы носа ледокола, это позволяет существенно облегчить процесс колки льда, повысить проходимость судна. Ступени ломают ледовый покров таким образом, что загоняют льдины вниз под кромку материкового льда, а это позволяет делать чистый фарватер для идущих сзади судов, что существенно повышает скорость проводки судовых караванов по северному морскому коридору. Такой прием дает возможность снизить металлоемкость корпуса, снизить вес, и примерно на треть затрачивать меньше энергии на ту же работу (по расчетам Чашкова стоимость ледоколов может быть уменьшена на 30% - Ред). Государственных денег Чашкову никто не дал, но он продал за 2,5 миллиона рублей собственную квартиру на Азовском море и оплатил испытания в Крыловском Государственном научном Центре в Санкт-Петербурге. Это единственный 100-метровый бассейн, где испытывают модели ледоколов. Результаты испытаний были признаны положительными, гипотезы Юрия Арсентьевича подтвердились.

Изобретатель Юрий Чашков. Фото: soyuzmash.ru

- А в коронавирусной тематике одиночки сумели о себе заявить?

- В Саратове есть завод “Рэмо”, который в разгар пандемии за месяц наладил выпуск приборов, которые обеззараживают воздух. Это фактически было решением одного человека - руководителя Аркадия Волошина. Они придумали не самое сложное изделие, их бактерицидный рециркулятор прогоняет потоки воздуха через специальную колбу и обеззараживает с помощью ультрафиолетового излучения. Прибор пользуется огромным спросом, они работают, по-моему, уже в три смены.

Почему изобретаем мы, а делают на Западе?

- Говорят, что в России рождается много гениальных идей, но на рынок, в отличие от Запада, выходят единицы. Почему?

- Действительно, в том, что касается развития рынка интеллектуальной собственности, мы отстаем от наших иностранных конкурентов в сотни или даже тысячи раз. Объяснение простое - недостаток финансирования. Изобретателю негде взять деньги, чтобы сделать, как мы говорим, «упаковку» своего проекта: создать прототип, разработать бизнес-план, организовать маркетинговое исследование. Инвесторы начинают разговаривать, когда у вас есть более ли менее понятный продукт. А когда у вас только идея, пусть даже запатентованная, дело идет трудно. У нас, к сожалению, пока не сложилось венчурного коммерческого рынка, частный капитал не готов вкладываться в рискованные стартапы. А государственные структуры очень боятся, что придут проверяющие органы - прокуратура, Счетная палата, следственные органы - и будут задавать очень много вопросов. А почему вы решили профинансировать государственные деньги в эти изобретения? А какой доход получила государственная организация спустя 3 месяца или даже год? Но мы же прекрасно понимаем, что вывести на рынок изобретение за один год невозможно, тем более с коммерческим успехом. Это работа, которая растягивается на годы. Получается, что лучше вообще ничего не делать, чем рисковать, что тебе предъявят обвинение, даже если у тебя были самые чистые и светлые помыслы. Но вот с точки зрения идей, уникальности, технической проработки мы абсолютно конкурентоспособны на мировом рынке.

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