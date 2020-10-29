Фэн-шуй на ноябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

Фэн-шуй на ноябрь 2020: публикуем прогноз на одиннадцатый месяц года Фото: Shutterstock

1 ноября, воскресенье

Не подходит для важных дел. Ограничьтесь повседневными заботами. А еще лучше предпочтите домашним заботам отдых с добрыми товарищами или прогулки в приятные места.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

2 ноября, понедельник

Увы, начало недели не лучший момент для старта деловой активности и больших проектов. Кроме того, следует навести порядок в своих бумагах, подчистить все недоделки. Неплохо подумать о планах на ближайшее будущее.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00

3 ноября, вторник

Сегодня можно удовлетворить свою «охоту к перемене мест». Сейчас хорошо начинать кардинальные перемены в своей судьбе. Например, менять работу или сферу деятельности, разрывать ненужные связи, переезжать в другой город. Главное, действовать решительно!

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

4 ноября, среда

День не действий, а подготовки. Проанализируйте, что вас угнетает, волнует, что тянет назад. И попробуйте устранить все помехи. Кроме того, нужно составить план дальнейших действий и продумать пути достижения заветной цели.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

5 ноября, четверг

Стоит прислушаться к знакам и мнению мудрых людей. Ни в коем случае сейчас нельзя действовать нахрапом, без подготовки. Уделяйте время близким. Сейчас им особенно понадобится внимание.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

6 ноября, пятница

Отличный день! Договариваемся, добиваемся бонусов и преференций. Сейчас хорошо начинать работу в команде над важными проектами.

А вот для судебных тяжб время не подходящее.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

7 ноября, суббота

Суббота - время покупок и трат. Смело расставайтесь с деньгами, приобретения этого дня послужат долго и принесут удовлетворение.

Обязательно посвящаем время семье, особенно младшим ее членам!

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

8 ноября, воскресенье

Ни в коем случае нельзя приниматься за дела, рассчитанные на продолжительное время. Так же стоит повременить с ремонтными работами.

Самые подходящие занятия – отдых в кругу семьи, а также походы в храм и чтение мудрой литературы.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

9 ноября, понедельник

Время для созидания. Благоприятный период для помощи другим, а также для создания объектов или бизнеса, рассчитанных на продолжительное время. Не стоит торопить события, все должно идти своим чередом. А у нас будет возможность «по пути» вносить необходимые коррективы.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

10 ноября, вторник

День характеризуется эффектом бумеранга. Будьте внимательны: все наши поступки и даже помыслы вернутся к нам с удвоенной энергией. Так что отправляем во Вселенную только положительные посылы!

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

11 ноября, среда

Вроде бы и неплохой день, но удачи в делах не сулит. Поэтому ограничимся привычными занятиями. Не стоит строить наполеоновских планов, время для них наступит завтра. Пока же фокусируемся на семье и на доме.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

12 ноября, четверг

День важных дел и встреч. Планируем все значимое на вторую половину дня.

Сейчас есть шанс решить многолетние проблемы, на переговорах достичь желаемого результата.

Есть одно условие: все начатое следует обязательно доводить до конца.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

13 ноября, пятница

Неблагоприятный день для большинства начинаний. Его лучше провести в уединении, медитации и чтении. Никаких судьбоносных встреч и решений. Только созерцание и размышления!

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

14 ноября, суббота

Неплохой день. Займитесь делами, от которых зависит ваше финансовое благополучие. Хорошо провести ревизию своих накоплений и трат. Проанализируйте, где можно сократить расходы и на чем еще заработать.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

15 ноября, воскресенье

Никаких мыслительных процессов, никакой работы – исключительно отдых! Придумываем себе приятные дела и занимаемся исключительно тем, к чему лежит душа. Поверьте, это даст заряд энергии на всю предстоящую неделю.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

16 ноября, понедельник

Новую неделю начинаем активно. Никаких поблажек и раскачек, сразу переходим к активным действиям. Сейчас здорово браться за кардинально новые проекты и менять должность или же вообще сферу деятельности.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

17 ноября, вторник

Странный, переменчивый день. Скорее всего, обещания данные сейчас, никогда не будут выполнены. К ним так и следует относиться – легко и без надежд.

Кроме работы сегодня надо умудриться уделить время себе любимому и сделать что-то полезное для своего здоровья.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

18 ноября, среда

Очень удачный день для большинства начинаний. Хорошо заниматься приобретение недвижимости, сменой места жительства, делать крупные покупки.

Сейчас благоприятное время для всевозможных финансовых операций.

Часы удачи: с 12.00 до 19.00.

19 ноября, четверг

Отличный момент для того, чтобы стартовать с проектами, нацеленными на развитие, рост и долгосрочную перспективу. Начинаем строительство, приобретаем землю. Зеленый свет помолвкам и свадьбам.

Также самое время начать обучение или перейти на новое место работы,

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

20 ноября, пятница

Не стоит приступать в масштабным судьбоносным делам и проектам. Ограничиваемся повседневной рутиной, уборкой, наведением порядка в бумагах. Постарайтесь разобрать шкафы и отдать все ненужное.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

21 ноября, суббота

Также не подходящий день для активных деловых действий. Куда как лучше провести время с друзьями, побывать на природе или на выставке. Вы же знаете, какие занятия приносят вам приятные эмоции? Не упустите шанс получить яркие впечатления.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

22 ноября, воскресенье

Самый подходящий день, чтобы сделать сокровенное признание своей второй половине, провести романтическое свидание. А может быть и назначить дату свадьбы. Идеальный момент, чтоб произвести впечатление на окружающих и наладить связи.

Однако для путешествий этот день категорически не подходит

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

23 ноября, понедельник

Не планируем трудовых подвигов. Сейчас стоит провести ревизию на рабочем месте и понять, где есть слабые места и недоделки. С ними необходимо расправиться в самое ближайшее время. Иначе, будет не избежать серьезных неприятностей, о движении вперед, развитии, вообще придется забыть.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

24 ноября, вторник

Занимаемся делами и проектами, направленные на финансовое благополучие. Хорошо заключать договора, вкладывать средства в инвестиции. Если есть вклады, стоит «проведать» их, узнать о процентах и новых предложениях.

С наличными деньгами лучше иметь дело в первой половине дня.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

25 ноября, среда

Удачный день для многих начинаний. Особенно для дел, связанных с воспитанием, передачей опыта, а также для строительства и торговли.

Кроме того, будут удачными походы и обращения в различные государственные учреждения и органы.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

26 ноября, четверг

У дня мощная энергетика развития. Сейчас благоприятно браться за дела, направленные на рост и процветание – начинать обучение, строительство, переходить на новое место работы.

Крупные покупки, сделанные в этот день, прослужат долго и принесут удовольствие.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

27 ноября, пятница

Сегодня занимаемся завершением начатого. Проверьте, где остались недоделки и постарайтесь разобраться с ними. Это касается, как рабочих дел, так и хозяйства. После ревизии не должно остаться текущих кранов и не до конца разобранных бумаг и писем.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

28 ноября, суббота

Девиз дня: «Никуда не торопимся!». Не стоит форсировать события и стараться объять необъятное. Все будет идти своим чередом. Планируем события следующей недели и следующего месяца.

Крайне нежелательно вступать в споры и выяснять отношения.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

29 ноября, воскресенье

День следует провести в кругу родных и близких. Поездки и путешествия по возможности отложите. Постарайтесь свести к минимум экстремальные занятия.

От крупных покупок также лучше отказаться.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

30 ноября, понедельник

С деловой активность лучше повременить пару дней. А пока выбираем привычные занятия, которые мы способны выполнять буквально с закрытыми глазами.

Контролируем свои эмоции и чувства, день характеризуется перепадами настроения.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.