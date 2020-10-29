«Харламов все отдал дочери, а не Асмус»: после официального развода пары дележки имущества не будет

Гарик Харламов со второй женой Кристиной Асмус поделили «совместно нажитое». Фото: Евгения ГУСЕВА

Артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус не спешили с официальным оформлением развода. 32-летняя актриса и 39-летний комик не живут вместе год, поэтому подача заявления о расторжении брака этим летом стала формальностью. И вот она завершена – пара развелась. Об этом стало известно сегодня. Представители артистов, как и они сами пока отказываются комментировать эти новости. Поэтому мы узнали о закулисье развода от знакомых с делом коллег артистов.

Никаких претензий, во всяком случае имущественных, у артистов друг к другу нет. По крайней мере пока – обо всем договорились: и об алиментах, и о недвижимости. Конечно, жизненные ситуации у экс-супругов могут измениться (новые браки, дети) и спровоцировать новые разбирательства. Но в данный момент и Харламов, и Асмус демонстрируют на публике вполне интеллигентный развод - в мировом суде адвокаты подписали нужные бумаги, выждав положенные на примирение сроки. Экс-супруги достигли официальных договоренностей. Мы узнали каких.

Харламов накануне развода откровенничал о его причинах: «Со временем чувства ослабевают… Это обоюдно. И мы оба понимаем, что мы вообще из разных миров. То есть – у меня свой мир, свои интересы, а у нее абсолютно другой и она абсолютно по-другому смотрит на вещи нежели я. Даже общих тем у нас все меньше и меньше…» Но супругов связывает общая дочь 6-летняя Анастасия – она живет с мамой, но много времени проводит с отцом. И пока девочка не посвящена в тонкости личных отношений родителей – она не знает, что папа с мамой развелись. У артистов быт налажен своеобразно: сложный график съемок, репетиций, экспедиций, фестивалей. Поэтому ребенок артистов не часто видит всю семью в сборе. Пока для девочки ничего особо не поменялось – она живет то с папой, то с мамой.

А вот Харламову придется покупать новый дом. Как теперь шутит Гарик Харламов, общаясь с коллегами и приятелями: «Мужчина, который дважды разведен не может быть богатым!» В третьем браке Гарик точно оформит брачный договор. А пока по договоренности супругов – Кристина Асмус с дочерью живут в приобретенном год назад и уже шикарно отремонтированном доме семьи в элитном поселке Подмосковья. Коллеги Гарика рассказали kp.ru: «Имущество это нажито совместно. Но понятно, кто в семье зарабатывал больше и на чьи деньги куплен дом. Гарик не жадный. На дом он не претендует – это жилье он оставляет дочери. Почему-то многие решили, что он Асмус все оставил. Но когда есть ребенок – обеспечивают его, а не бывшую жену!»

С первой женой Юлией Гарик развелся после того, как влюбился в Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К тому же, бывшая жена Гарика на свои нужды сама заработает. Да и у Гарика осталась квартира в центре Москвы. Хотя и эту недвижимость у метро Проспект Мира Харламов приобрел после свадьбы с Асмус. Артист зарабатывает прилично – помимо телепроектов, сериалов, у него еще и продюсерская деятельность, корпоративы, съемки в рекламе. По данным Forbes за год Гарик зарабатывает прилично $2,9 млн. (228 млн. руб.). Вопросы обеспечения ребенка также пока урегулированы в досудебном порядке – Гарик оплачивает определенные расходы, в том числе учебу дочери.

Напомним, что первый развод Харламова был скандальным. Первая жена Юлия Лещенко намеревалась получить 2/3 состояния артиста – тогда это было 23 миллиона рублей. Однако суд вынес решение в пользу Харламова: тот заплатил экс-супруге почти 5 миллионов рублей. Финансовые разборки закончились, когда Кристина Асмус находилась на приличном сроке беременности. Говорили, что именно Кристина увела у Юлии мужа.

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