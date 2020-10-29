За «дочку Алсу» ответишь! Первый канал подает в суд на актера Станислава Садальского, критика Сергея Соседова и политика Максима Сурайкина

Скандал, вспыхнувший после того, как 18-летняя Александра Будникова спела в слепых прослушиваниях шоу «Голос-9», никак не утихает. Фото: Первый канал

Скандал, вспыхнувший после того, как 18-летняя Александра Будникова спела в слепых прослушиваниях шоу «Голос-9», никак не утихает. Более того, разгорается с новой силой. И если поначалу дочку ведущего Первого канала Романа Будникова поливали в комментариях, то потом дело дошло и до высказываний весьма авторитетных лиц.

Так, звезда сериала «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский у себя в инстаграме сравнил Будникову с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой (победа которой в детском «Голосе» была аннулирована после расследования, которое выяснило накрутку голосов ботами) и заявил, что винить «ведущих» (то есть наставников) не стоит, потому что им «велел повернуться Аксюта» (музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта).

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин тоже не смог оставаться в стороне — партия направила письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием закрыть шоу «Голос». Причина? Проект «дискредитировал себя», а «в призерах — блатные дети».

Критик Сергей Соседов подключился к процессу и объявил, что в шоу «Голос» на самом деле «зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования».

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин тоже не смог оставаться в стороне — партия направила письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием закрыть шоу «Голос»

В итоге все трое вскоре получат иски от Первого канала. Станислав Садальский, Сергей Соседов и Максим Сурайкин вынуждены будут разъяснить свою позицию по оценке работы проекта «Голос» суду. Первый считает их заведомо ложными и направленными только на самопиар.

- Это беспрецедентныи шаг для Первого канала, которыи всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет, - говорится в заявлении канала. - Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своеи упоминаемости в СМИ. Честность и равные возможности для всех – базовые принципы шоу «Голос». Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте.

Единственныи в истории россии ского «Голоса» случаи воздеи ствия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычаи но дорожим репутациеи проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинении . Это наша обязанность перед командои «Голоса», которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего - перед зрителями, ради которых мы работаем. Мы с уважением относимся к мнению и конструктивнои критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии «Коммунисты России» Сураи киным было допущено распространение не соответствующих деи ствительности сведении , которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первыи канал намерен привлечь их к гражданско-правовои ответственности.