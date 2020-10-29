Что делать, если ребенка травят в школе и как победить буллинг: Задать вопрос эксперту можно онлайн

На новом сайте педагоги и родители могут задать вопрос эксперту по теме школьной травли Фото: Олег УКЛАДОВ

Психологи уже давно называют травлю в школе настоящей эпидемией, которая нередко толкает детей на отчаянные поступки. Оскорбления и злые насмешки, побои и домогательства, бойкот и угрозы в соцсетях — по данным опроса Научно-исследовательского института Высшей школы экономики с разными формами буллинга сталкивались 60-70 процентов российских школьников.

Чтобы остановить «эпидемию», Центр в области психологии и педагогики толерантности и Общероссийский Профсоюз образования уже второй год реализует уникальную программу «Каждый важен». А теперь в рамках этого антибуллингового проекта Центр толерантности запустил страницу КаждыйВажен.рф. Здесь педагоги и родители могут задать вопрос эксперту по теме школьной травли, обсудить возможные варианты профилактики и выхода из ситуации буллинга, а также познакомиться с лучшими технологиями и методическими разработками.

— Ключевой драйвер нашей программы – педагог, который должен стать главным ресурсом в профилактике и преодолении школьной травли, — рассказала порталу Открытые НКО Анна Макарчук, директор Центра толерантности. – В тоже время мы понимаем важную роль родителей и собственно самих ребят. В фокусе нашей программы – не агрессор и не жертва, а свидетели, которых всегда большинство. Те, с молчаливого согласия которых происходит травля. Те, кто в первую очередь могут ее остановить. Это может быть учитель, родитель, ребенок.

На странице проекта КаждыйВажен.рф собрана информация о Программе повышении квалификации для педагогов, есть подборка вебинаров для родителей и анонсы цикла занятий для подростков. Любой вопрос по теме школьного буллинга можно задать в специальном разделе «Консультация эксперта», а в разделе «Методическая копилка» выложены практики работы со школьной травлей, методические пособия и технологии проведения уроков и игр.

Антибуллинговая программа «Каждый важен» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Вопросы и предложения по проекту можно написать напрямую команде Центра толерантности на почту tc@tolerancecenter.ru

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