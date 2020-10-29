Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 - 1977 гг.) Евгений Тяжельников: Читаю «Комсомольскую правду» и заряжаюсь

Евгений Михайлович в эфире Радио «Комсомольская Правда» поздравил всех комсомольцев с Днём рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 октября – день рождения ВЛКСМ. Возникла организация коммунистической молодежи в грозном 1918 году – в разгар Гражданской войны после Октябрьской революции.

Во времена СССР лишь считанные единицы молодежи не прошли эту школу коммунистического воспитания – организация была всеобъемлющей.

Сегодня есть категория людей, готовых пнуть свое комсомольское прошлое. Но в истории союза молодежи было немало славных страниц: и великих строек, и великих подвигов, и грандиозных достижений.

Евгений Тяжельников возглавлял молодежную организацию с конца 60-х до второй половины 70-х годов. Сейчас ему 92 года, и голос его в телефонной трубке по-прежнему, по-молодому бодр и полон оптимизма.

- Здравствуйте, товарищ первый секретарь Центрального комитета комсомола. Хочу доложить, что по вашему поручению подготовлена заметка о столетии комсомольской организации Института инженеров железнодорожного транспорта..

- Спасибо, дорогой Александр Петрович. И вас сердечно поздравляю с днем рожденья комсомола, как действующего комсомольца.

- Абсолютно. А что передать остальным действующим комсомольцам, кроме меня? Потому что их очень много.

- Хочу передать искренние пожелания продолжать комсомольскую славу, умножать добрые дела и особое внимание уделять воспитанию детей и юношества в духе патриотизма, готовности трудиться, бороться и побеждать.

- Как вы этот день отметите?

- В бывшей Высшей комсомольской школе при ЦК, теперь это Московский гуманитарный университет, где ректором профессор Игорь Ильинский. Круг будет небольшой, но достойный.

- Как вы себя чувствуете, скажите честно?

- Как всегда. Все нормально. Здоровье комсомольское. Спасибо. Читаю «Комсомольскую правду», заряжаюсь. Я ее подписчик уже многие-многие десятилетия.

- Товарищ первый секретарь, ваш тост сегодня какой будет?

- Не расстанусь с комсомолом!

- Я присоединяюсь. Мы, комсомольцы, присоединяемся.

- Спасибо, Саша! С праздником и с новыми успехами, с творческой радостью.