На итоговом форуме «Сообщество» обсудят последствия пандемии для социальной сферы

Общественники примут участие в дискуссиях о состоянии и мерах поддержки социального бизнеса в России

Большой блок тематических мероприятий под общим названием «Новая нормальность», посвященных социальным последствиям пандемии COVID-19, включен в программу итогового форума «Сообщество», организованного Общественной палатой РФ. Мероприятие пройдет 2-3 ноября и будет транслироваться онлайн.

В рамках тематического трека состоится презентация рейтинга регионов России по развитию некоммерческого сектора, подготовленного Комиссией Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

«На форуме “Сообщество” наша комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО впервые представит рейтинг развития регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Каждый регион сможет увидеть в этом рейтинге свой портрет в разных проекциях: насколько много социально ориентированных НКО в нем работает, достаточно ли они активны и устойчивы, сколько средств привлекают в виде пожертвований и грантов, как их работа отражается в СМИ, — рассказала Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации». — Это очень объемный пилотный проект, реализовать который нам помогло агентство RAEX, сделав всю работу pro bono. Мы только шлифуем методологию и рады будем получить обратную связь».

Еще одним тематическим мероприятием 2 ноября станет дискуссия «Меры поддержки МСП в период пандемии» с участием председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, заместителя председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» академика РАН Бориса Алешина, председателя Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Натальи Починок и первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Евгения Нифантьева, основательницы сети кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой. Будет организован открытый микрофон с представителями МСП и социальными предпринимателями.

Деловая программа второго дня форума включает мероприятие, посвященное итогам акции #МыВместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии коронавируса. В рамках трека запланированы TED-выступления экспертов: председателя совета Ассоциации волонтерских центров, первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Артема Метелева, директора автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, главного редактора федерального новостного портала NEWS.RU Мусейба Алекперова. Будет также организован открытый микрофон с волонтерами акции #мывместе.

Не менее важным и интересным событием 3 ноября станет панельная дискуссия «Добрые люди: стратегия восстановления благотворительных фондов после пандемии» с участием директора автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», председателя Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, исполнительного директора благотворительного собрания «Все вместе» Киры Смирновой, директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», первого заместителя председателя Комиссии по вопросам благотворительности и социальной работе Елизаветы Олескиной и президента фонда «Русь» Юлии Назаровой.

Итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации, пройдет 2–3 ноября в Москве. Впервые он пройдет в онлайн-формате: большая часть активностей будет транслироваться на специально подготовленной digital-платформе с возможностью живого общения.