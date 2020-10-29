В России стартует спортивная акция «Обещание тренеру»

В России пройдет акция #обещаниетренеру

30 октября традиционно отмечается День тренера. В этот праздник у спортсменов принято поздравлять своих наставников в благодарность за то, что они открыли для них путь к победам.

В преддверии этого праздника Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты» запускают большую общероссийскую акцию #обещаниетренеру. Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Демография».

Акцию поддерживают Российский футбольный союз, активисты Ассоциации студенческих спортивных клубов России, спортсмены хоккейных клубов КХЛ, а также амбассадоры проекта «Спорт - норма жизни».

В рамках мероприятия для всех любителей спорта были разработаны специальные открытки с обещаниями, которыми можно поделиться у себя в социальных сетях или отправить их напрямую своему наставнику в мессенджере. Скачать открытки можно на сайте norma.sport.

Помимо этого участники акции могут выложить в TikTok видео с хэштегом #обещаниетренеру. В ролике нужно показать, как спортсмен успешно делает сложные упражнения, которые раньше у него не получались. Таким образом акция призывает бросить вызов себе и показать тренеру, на что ты способен.

«Наша страна славится очень сильной тренерской школой во многих видах спорта – это относится как к тренерам известных спортсменов, национальных сборных команд, так и к наставникам детско-юношеских спортивных школ, клубов и секций, которые опровождают спортсменов на начальном этапе подготовки. Одна из важнейших задач Минспорта России – поддержка тренерских кадров, повышение их статуса, квалификации и уровня социальных гарантий. От личности тренера, его профессионализма, терпения и мотивации зависит не только спортивные результаты детей, но и формирование их жизненных ценностей и ориентиров», - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Добавим, необходимые условия для тренировочного процесса в России обеспечивает федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». В России строятся объекты спортивной инфраструктуры, закупается необходимое оборудование и инвентарь, а также проводятся любительские соревнования.

«Наша акция #обещаниетренеру обещает стать одной из самых мотивационных и честных. Мы хотим, чтобы и спортсмены, и люди, занимающиеся с тренерами, пересилили себя и сделали то, что не могли, но давно обещали. Ведь тренер – это и психологическая подготовка. Докажите, что вы настроены на победу, что ваш характер закален, и вы верите в свои силы!», - обратилась к будущим участникам акции генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.