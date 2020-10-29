Теракт в Ницце: три человека погибли, одна жертва обезглавлена

Неизвестный с ножом напал на прохожих возле церкви во французской Ницце. Фото: REUTERS

Неизвестный с ножом напал на прохожих возле церкви во французской Ницце. Три человека погибли, получив ранения. Как минимум одна жертва – женщина – обезглавлена.

Мэр города Кристиан Эстрози потвердил, что силы правопорядка уже задержали подозреваемого. Это произошло через 10 минут после того, как он напал на людей. Сообщается, что мужчина, чья национальность, возраст и прочие данные пока не называются, ранен.

Мэр города Кристиан Эстрози подтвердил, что силы правопорядка уже задержали подозреваемого. Фото: REUTERS

Мэр также попросил горожан и гостей города обходить место трагедии стороной.

Свидетели произошедшего сообщают, что мужчина зашел в собор, где стал наносить удары ножом сначала по одному человеку, потом по другому. Третье нападение произошло уже на улице.

Дело уже передано прокуратуре по делам о терроризме, но пока что официально не определено как теракт. Однако сам мэр, находясь на месте событий, в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что у него есть «все основания считать произошедшее терактом». Эту же информацию позже подтвердили и в МВД Франции.

Национальность, гражданство, религиозная принадлежность задержанного пока не сообщаются. Фото: REUTERS

Депутаты Национального собрания Франции узнали о произошедшем перед началом парламентской сессии. Они начали ее с минуты молчания.

Три человека погибли. Как минимум одна жертва – женщина – обезглавлена. Фото: REUTERS

Всемирно известный курортный город на Лазурном берегу уже переживал кровавую трагедию: 14 июля 2016 года 31-летний Мухаммед Лауэж-Булель на грузовике врезался в толпу отдыхающих, наблюдавших с набережной за салютом. 86 человек тогда погибли, 308 были ранены. Нападавший был ликвидирован силами полиции. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).