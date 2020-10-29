Мишель Хазанавичус: Я снова снял «Артиста»!

Мишель Хазанавичус c супругой актрисой Беренис Бежо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор удостоенной высшей премии Американской Киноакадемии за немую кинокомедию «Артист» снял свою красивую жену Беренис Бежо в паре с чернокожим Омаром Си, главной французской кинозвездой после успеха фильма «1+1», в истории, очень похожей на сказку. Главный герой фильма, чье оригинальное название - «Забытый принц», с упорством, заслуживающем лучшего применения, читает своей дочери на ночь сказки. Но девочки имеют обыкновение вырастать, и волшебный мир с феями и драконами постепенно становится им менее интересен, чем банальные мальчишки за углом. Что остается папочке? Только одно: сделать сказку былью.

- У меня четверо детей. Трое дочерей в диапазоне от 21 года до 8 лет. И сын, которому 11. Во многом, это и стало причиной, почему я согласился снимать этот фильм, ведь, в основном, я не снимаю кино по чужим сценариям, - говорит лауреат «Оскара». - Но этот многослойный, интересный по форме сценарий меня очень тронул - не только темой взаимоотношений отца с дочерью, но и вообще тем, как в нем была решена тема детства. Конечно просил советов у своих детей, и глядя на них вспоминал свое детство. Как, например, было здорово, когда родители разрешили мне гулять самому без их присмотра, и даже пользоваться метро! Это ощущение свободы незабываемо.

- Вы из тех, кого называют взрослыми детьми?

- Нет, я стараюсь быть взрослым, не пытаюсь всю жизнь оставаться ребенком. Но я играю с детьми, наслаждаюсь их обществом, их юмором и игривостью. Хотя мой сын часто называет меня ребенком. Я первый раз делаю фильм для детей. Меня подталкивало желание показать его моим детям на премьере. И, конечно, на меня повлияли работы голливудской студии «Пиксар», чьи анимационные фильмы изменили современное кино. Они привнесли идею того, что фильм может смотреться совершенно по-разному в зависимости от того, кто и с какого места его смотрит. Ребенок видит одно, взрослый - другое. Меланхолический аспект моего фильма, например, больше зайдет взрослым, а для детей, наоборот, нет ничего грустного в том чтобы взрослеть. Интересно, что поколение бабушек и дедушек во Франции отнеслись к моему фильму очень позитивно, были им очень тронуты. Потому что отношения между ними и внуками сотканы из чистой любви, ничего другого в них нет.

- В фильме большое количество специальных эффектов.

- Во всех моих фильмах есть по крайней мере один эпизод с использованием компьютерной графики, но так много ее у меня никогда еще не было. С этим фильмом я вторгаюсь на территорию Голливуда. Конечно, у нас нет таких бюджетов, поэтому мы должны быть очень креативны и умны. Во Франции есть отличные специалисты по созданию компьютерной графики, и они совсем не так дорого стоят, как в Америке.

Кадр из фильма - «Забытый принц» режиссера Мишеля Хазанавичуса.

- Колоссальный успех «Артиста» заставил вас задуматься о том, чтобы этот успех повторить?

- Нет, я решил делать свой следующий фильм. И хотя это был для меня вопрос решенный, я понял, что для многих возможность работы в Голливуде означает переход на какой-то следующий уровень. Я в этом не настолько уверен. Мне и во Франции хорошо. К тому же «Артист» был особенным фильмом. То, что с ним произошло, можно назвать чудом. И я был тому свидетелем. А вообще я просто хочу снимать свое кино. Между прочим, когда моя жена, актриса Беренис Бежо, увидела черновой монтаж, она сказала, что я снова снял «Артиста», что истории этих фильмов очень похожи. И персонаж Беренис напоминает ее героиню в «Артисте». Даже финал похож. Но я этого не понимал во время работы!

- Каким будет ваш следующий фильм?

- Он тоже будет отличаться от всего, что я делал. Это полнометражный мультфильм под названием «Самый ценный товар» по сценарию Жан-Клода Грумберга, знаменитого театрального драматурга. Он написал потрясающую книжку про Освенцим, про Холокост, депортацию. Это очень печальная, но и очень красивая история для взрослых и детей старше 12 лет. Анимация отнимает очень много времени - мы уже занимаемся этим фильмом несколько лет. Может быть, в перерыве я сниму что-то еще.

5 лучших фильмов Мишеля Хазанавичуса:

Великолепная четверка (2004)

Агент 117 (2006)

Агент 117: Миссия в Рио (2009)

Артист (2011)

Молодой Годар (2017)