Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 29 октября 2020 года: ситуация на границе Армении и Азербайджана

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.
Фото: REUTERS
НОЧЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ
"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", - сообщает Минобороны Азербайджана.
Представители ведомства также уточняют, что в "результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".
А еще Баку удалось уничтожить с помощью турецких беспилотников: "большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника".
Представители ведомства также уточняют, что в "результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".
Фото: REUTERS
АРМЕНИЯ НАЗЫВАЕТ ЦЕЛИ
"Вооруженные силы Азербайджана передали контроль над некоторыми участками фронта террористическим группировкам", - заявляет официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Появление "баз террористов" в Нагорном Карабахе подтверждает пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян. Она ссылается при этом на информацию полученную от Министерство обороны непризнанной Респулики Нагорный Карабах.
Степанян перечислила "легитимные военные цели", расположенные в азербайджанском городе Гянджа и Барда, по которым прямо сейчас могут быть нанесены ракетные и артиллерийские удары.
Появление "баз террористов" в Нагорном Карабахе подтверждает пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.
Фото: REUTERS
Вот этот список:
- Воздушная база, вертолетная эскадрилья ЗВО, МОД,
- Постоянная станция мотострелковой бригады ГС АФ
- Бригада войск спецназа МВД
- Центр MoD C2
- ЗНАКОМЫЙ батальон ГС АФ
- Учреждение ПОЛ под МОД
- Завод машиностроения, авиакомпания Industry Артиллерийский ремонтный завод Минобороны
Законные военные цели расположены в городе Барда Азербайджан
- Командный штаб 1-го армейского корпуса
- Батальон ремонта
- Отдельный батальон связи
- Отдел зенитных ракет
- Танковая бригада
- Противотанковый батальон
Эти "легитимные цели" военнослужащие Армении и Нагорного Карабаха называют также за тем, чтобы от них успели дистанцироваться мирные жители.
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