Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 29 октября 2020 года: ситуация на границе Армении и Азербайджана

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Фото: REUTERS

НОЧЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Представители ведомства также уточняют, что в "результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые".

А еще Баку удалось уничтожить с помощью турецких беспилотников: "большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника".

Представители ведомства также уточняют, что в "результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые". Фото: REUTERS

АРМЕНИЯ НАЗЫВАЕТ ЦЕЛИ

"Вооруженные силы Азербайджана передали контроль над некоторыми участками фронта террористическим группировкам", - заявляет официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Появление "баз террористов" в Нагорном Карабахе подтверждает пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян. Она ссылается при этом на информацию полученную от Министерство обороны непризнанной Респулики Нагорный Карабах.

Степанян перечислила "легитимные военные цели", расположенные в азербайджанском городе Гянджа и Барда, по которым прямо сейчас могут быть нанесены ракетные и артиллерийские удары.

Появление "баз террористов" в Нагорном Карабахе подтверждает пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян. Фото: REUTERS

Вот этот список:

- Воздушная база, вертолетная эскадрилья ЗВО, МОД,

- Постоянная станция мотострелковой бригады ГС АФ

- Бригада войск спецназа МВД

- Центр MoD C2

- ЗНАКОМЫЙ батальон ГС АФ

- Учреждение ПОЛ под МОД

- Завод машиностроения, авиакомпания Industry Артиллерийский ремонтный завод Минобороны

Законные военные цели расположены в городе Барда Азербайджан

- Командный штаб 1-го армейского корпуса

- Батальон ремонта

- Отдельный батальон связи

- Отдел зенитных ракет

- Танковая бригада

- Противотанковый батальон

Эти "легитимные цели" военнослужащие Армении и Нагорного Карабаха называют также за тем, чтобы от них успели дистанцироваться мирные жители.

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