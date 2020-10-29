Российский футбол опускают на колени: игрокам это удалось, политикам пока нет

Kраснодар. Мяч в воротах "Краснодара" в матче Лиги чемпионов УЕФА между командами "Краснодар" (Краснодар, Россия) и "Челси" (Лондон, Англия). Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Британские фанаты в соцсетях встали на дыбы. Перед матчем Лиги чемпионов «Краснодар» - «Челси» половина игроков российского клуба не стали вставать на одно колено. «Расисты!» - тут же взорвалась Англия. «Почему меня не удивляет, что это происходит в России?» - неслись комментарии вместе с проклятиями в адрес «Краснодара». Но в глазах всего остального футбольного мира нелепо смотрелись как раз британцы.

Привычка вставать на одно колено – это акция вроде как в поддержку Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Но британские фанаты как-то не разобрались, что такой жест прижился только в Английской премьер-лиге. Ни в одном другом чемпионате перед начало матчей нет традиции приклонять колено. Более того, в Лиге чемпионов ее тоже нет – так делают только английские клубы, и в УЕФА нет никаких директив и договоренностей повторять этот жест перед матчами.

Более того, будь УЕФА более принципиальным, встающие на одно колено игроки и команды должны были нести наказание. Потому что это, прежде всего, политический жест, а любые проявления политических взглядов на матчах под эгидой УЕФА находятся вне закона. Так что другие клубы солидарны с «Краснодаром». Например, «Марсель» перед матчем с «МанСити» тоже отказался вставать на колени, причем все игроки разом. И тут же тоже получили порцию хейта в свой адрес от англичан.

Если бы «Краснодар» не вставал на колени не только перед матчем, но и во время него, получилось бы еще круче. Но «Челси» разделал дебютанта на составляющие – 4:0. Так что акция недоумения «быков» оказалась тусклой – красота политических жестов должна подчеркиваться силой, в данном случае на футбольном поле. А российский футбол в огромном кризисе. И очередной тур Лиги чемпионов это подтвердил. «Локомотив» уступил «Баварии» - 1:2, а то, что поражение было нанесено в упорной борьбе – это утешение слабых. А «Зенит», запершись на своей половине поля, не нанес ни одного удара в створ ворот «Боруссии» Д, но все равно проиграл – 0:2.