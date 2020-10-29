Топ-5 продуктов, которые больше всего подорожают на этот Новый год

Для предновогоднего роста цен на некоторые продукты есть объективные причины. Фото: Андрей АБРАМОВ

Готовьте кошельки: аналитики пугают прогнозами о подорожании новогоднего стола на 15-20% в сравнении с прошлым годом. Некоторые эксперты считают, что производители и торговые сети нынче по полной отыграются на предполагаемом желании россиян наступающий 2021-й встретить максимально хорошо. И уж точно лучше, чем нынешний тяжелый коронавирусный 2020-й. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Не до экономии.

Представители ритейла успокаивают: мол, мы не самоубийцы, понимаем, что доходы не растут, и не хотим, чтобы после новогодних застолий к нам потом два месяца в магазины не ходили, потому что будет не на что.

Тем не менее для роста цен на некоторые продукты действительно есть объективные причины. И они не связаны конкретно с празднованием Нового года.

1. Сахар — к Новому году плюс 10-15% к нынешней цене, плюс 65% к прошлому году

Это не домыслы экспертов. По данным Росстата, сахар-песок уже подорожал в сравнении с концом декабря 2019 года на 55%. Эксперты только предполагают, что на этом процесс не остановится.

Главное объяснение — неурожай сахарной свеклы в этом году. А кроме того, поскольку в прошлые годы сахара у нас был переизбыток и цены на него упали, ряд производителей сократили посевы. И теперь пытаются отыграться за прошлогодние убытки.

2. Красная икра — плюс 10-15% к нынешней цене, плюс 40% к прошлому году

По данным аналитического агентства «Рыбсеть», деликатес, без которого в России новогодний стол вроде как и не праздничный, к концу октября уже подорожал в среднем на 30% в сравнении с прошлым годом. В предновогоднем ажиотаже цены, естественно, еще подрастут.

Причина резкого подорожания икры — чисто природная. Вылов лососевых на Дальнем Востоке в этом году оказался низким, чуть больше 60% от запланированного. И почти на 60% меньше объемов 2018 года, который считался более-менее удачным.

3. Красная рыба — плюс 20-30% к прошлому году

Причины — те же, что и с красной икрой. Своей красной рыбы оказалось меньше, чем обычно. А импортная — например, семга с Фарерских островов — дорожает из-за падения рубля.

4. Некоторые свежие фрукты, овощи, корнеплоды — плюс 15-20%

В первую очередь речь идет о яблоках (по данным Росстата, к декабрю прошлого года они уже подорожали более чем на 15%), морковке (плюс почти 25% к прошлому декабрю уже на сегодня), картофеле (плюс 13% на сегодня).

Тут, конечно, все говорят про сезонный фактор. Осенью овощи дешевые, к зиме дорожают. Что, правда, никак не объясняет, почему в нынешнем декабре морковка должна быть дороже, чем в декабре прошлом. А потому, например, что значительную долю яблок, морковки и даже картошки мы по-прежнему закупаем по импорту, а рубль упал.

Хотите сэкономить — режьте салатики из огурцов и помидоров. В этой сфере у нас бум отечественного тепличного производства. Потому сейчас свежие огурцы стоят в среднем почти на 35% дешевле, чем в прошлом октябре. Помидоры — на 25%. Ближе к Новому году и они, конечно, подорожают. Но разрыв с прошлогодними ценами — в приятную для покупателя сторону — останется.

5. Мука — плюс 10-15% к прошлому году

Для обычного потребителя более значимо то, что вместе с ней дорожают хлеб и макароны. Вроде бы, не самая праздничная еда. Но как без хлеба-то? Без него и икра в рот не полезет. По данным Росстата, хлеб ржаной с начала года подорожал на 6,1%, пшеничный — на 5,7%, вермишель и макароны — на 9,1%. Это явно с опережением инфляции.

И это при том, что тут на природу жаловаться не приходится — в России хороший, почти рекордный урожай зерна. Жалуются же эксперты на мировую рыночную конъюнктуру. В последнее время цены на зерно и муку на мировых биржах пошли вверх — а наши поставщики тоже хотят подзаработать.

КСТАТИ

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